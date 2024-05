Eredivisie bereikt absoluut kookpunt: gaat Heracles, RKC of Excelsior nacompetitie spelen?

Heracles Almelo, RKC Waalwijk en Excelsior kunnen allemaal nog de play-offs halen. Nummers zeventien en achttien (FC Volendam en Vitesse) zijn al gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummer zestien van de competitie speelt in de play-offs om promotie/degradatie, maar de nummer vijftien komt weg, en speelt volgend seizoen sowieso weer in de Eredivisie.

Zoals vermeld zijn Vitesse en Volendam al gedegradeerd, dus nu is het aan RKC, Heracles en Excelsior om uit te vechten wie veertiende, vijftiende en wie zestiende wordt. Momenteel heeft RKC twee punten voorsprong op Excelsior. Ook is er technisch gezien nog een kans dat Heracles nacompetitie moet spelen, maar de kans dat dit gebeurt lijkt niet al te groot. Want dan moeten de Heraclieden twee keer verliezen, en dan moet RKC minimaal vier punten halen en Excelsior beide wedstrijden winnen.

Zowel RKC als Excelsior hebben een één lastige uitwedstrijd, en één thuiswedstrijd waarin het allemaal moet gebeuren. In de 33ste speelronde speelt RKC thuis tegen PEC Zwolle, en Excelsior in het eigen Rotterdam tegen Heracles. Voor Zwolle staat er niks meer op het spel, maar voor Heracles dus wel. Heracles speelt dus nog uit in Kralingen, maar ook thuis tegen Fortuna.

De laatste speelronde lijkt het een moeilijk verhaal te worden voor RKC en Excelsior. RKC speelt een uitduel bij het al kampioen geworden PSV, terwijl Excelsior een lastige wedstrijd te wachten staat tegen stadsgenoot Feyenoord in De Kuip. In totaal moet Excelsior dus twee punten goedmaken op RKC. Excelsior zal het niet willen laten aankomen op doelsaldo, want de Kralingers hebben -7 ten opzichte van RKC. Het gaat dus een moeilijk verhaal worden voor Excelsior om RKC op dat gebied in te halen.

Resterend programma Heracles Almelo

Zondag 12 mei 14.30 uur: Excelsior - Heracles Almelo

Zondag 19 mei 14.30 uur: Heracles Almelo - Fortuna Sittard

Resterend programma RKC Waalwijk

Zondag 12 mei 14.30 uur: RKC Waalwijk – PEC Zwolle

Zondag 19 mei 14.30 uur: PSV – RKC Waalwijk

Resterend programma Excelsior

Zondag 12 mei 14.30 uur: Excelsior – Heracles Almelo

Zondag 19 mei 14.30 uur: Feyenoord - Excelsior

