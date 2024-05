Studio Voetbal kiest unaniem speler van het jaar: ‘Geen andere speler heeft meer invloed gehad’

De mannen bij Studio Voetbal zijn het er allemaal over eens dat van AZ dit seizoen de speler van het jaar is. De Griek moet de topscorerstitel delen met PSV’er , maar was volgens de analisten belangrijker voor zijn ploeg dan de aanvoerder van de Eindhovenaren.

De vraag wie speler van het jaar moet zijn, wordt eerst neergelegd bij Ibrahim Afellay. “Als je een keuze moet maken is het wel Pavlidis”, geeft de oud-voetballer aan. “Dat is omdat hij in een niet draaiend elftal zo goed presteert. Als je kijkt wat hij heeft gepresteerd bij een toch wel bijna leeggekocht AZ… In het meevoetballen, hij is overal op het veld, onvermoeibaar, heel erg compleet. Nogmaals, als je je zo profileert in een leeggekocht AZ, dan is dat bijzonder knap.”

Voormalig AZ-trainer Pascal Jansen werkte jaren samen met Pavlidis en is onder de indruk van de ontwikkeling van de spits. “Hij is een bijzondere jongen met een geweldige persoonlijkheid. Hij kwam van Willem II bij ons en had een aantal zaken wel heel helder voor ogen wat hij wilde bereiken. Hij is ieder jaar beter geworden.” Jansen hoopt wel dat de Griek deze zomer de kans krijgt een stap hogerop te maken. “Hij heeft ambities in de Premier League en in de Bundesliga. Ik zou hem aanraden richting middenmoot of subtop te gaan, omdat hij dan de meeste kans krijgt om weer die volgende stappen te maken die hij bij AZ ook de afgelopen jaren heeft gemaakt.”

Theo Janssen krijgt de vraag of niet De Jong speler van het jaar moet zijn, maar daar wil hij niets van weten. “Nee, in een fantastisch PSV dat iedere week eigenlijk gewoon met twee vingers in de neus wint... Het is geweldig wat Luuk de Jong op zijn leeftijd heeft laten zien, maar Pavlidis is voor mij gewoon speler van het jaar. Als je kijkt naar de Eredivisie. Wie heeft het meeste indruk gemaakt? Wie heeft het beste gevoetbald? Wie heeft het meeste impact bij zijn club? Dan is hij dat duidelijk. Er is geen andere speler bij geen andere club die meer invloed heeft gehad dan hij. Als je ziet hoeveel hij doet ook in het meevoetballen, hoe hij andere spelers beter laat spelen. Ik denk dat als je Pavlidis weghaalt bij AZ, dan worden ze zevende”, besluit hij.

