Giménez onthult reden voor vormdip: ‘Daarna ging het alleen maar minder’

weet waardoor hij de afgelopen maanden niet in goede vorm verkeerde. Waar in de eerste seizoenshelft iedere aanraking in goud veranderde, loopt alles sinds te winterstop erg moeizaam bij de spits van Feyenoord.

“Toen ik die gechipte penalty miste (in het uitduel met RKC Waalwijk in november, red.), dat was een belangrijk moment voor mijzelf”, begint Giménez in Kick ’t met van Ziggo Sport. “Daarvoor was mijn zelfvertrouwen enorm hoog en daarna ging het alleen maar minder.”

Artikel gaat verder onder video

De Mexicaan had niet alleen last van een gebrek aan zelfvertrouwen, ook vermoeidheid begon in de loop van het seizoen zijn tol te eisen. “Mijn vakantie was pas in de winterstop. Ik had toen één week en dat was alles wat ik had. Ook deze zomer zal dat weer zo zijn, want Mexico speelt mee in de Copa America. Maar het hoort bij het spel en ik heb voor dit leven gekozen.”

“Op mentaal vlak is het lastig. Ik denk dat mensen soms niet begrijpen waarom ik er een grote vakantie van maak als ik twee dagen vrij heb. Maar dat is de tijd die ik heb om naar plekken te gaan en om met mijn familie te zijn. Dus dat is wat ik doe. Als ik een paar dagen krijg, doe ik alles om uit te rusten. Ik ben een speler die alles wil spelen. Ik weet nog vorig seizoen toen Arne (Slot, red.) me twee weken voor het einde vertelde dat ik op vakantie kon gaan, omdat ik anders geen vakantie zou hebben. Ik zei dat ik wilde spelen, dus het is mijn eigen fout. Ik voel me mentaal wel echt moe, maar ik hou van spelen”, sluit de spits af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quilindschy Hartman daagt Joey Veerman uit op Instagram en krijgt reactie van spelmaker PSV

Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman heeft zich op sociale media gemeld na een bericht van Joey Veerman.