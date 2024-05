Veerman rekent niet op basisplek bij Oranje: ‘Pas als hij niet speelt, kom ik in beeld’

Het koppel en zal ondanks het succes bij PSV zeer waarschijnlijk niet op het Europees Kampioenschap te zien zijn. Dat heeft eerstgenoemde al min of meer te horen gekregen van bondscoach Ronald Koeman.

“Ik weet zeker dat Joey en ik geen flater zullen slaan als de bondscoach ons als duo op het middenveld zet”, begint Schouten in gesprek met Voetbal International. “Maar er is bij het Nederlands elftal natuurlijk wel een speler die terecht onomstreden is.” Daarmee doelt de PSV’er op Frenkie de Jong, die alles speelt voor Oranje zolang hij fit is.

Ook Veerman weet dat De Jong de voorkeur geniet van Koeman. “De bondscoach heeft tegen mij al min of meer gezegd dat ik achter Frenkie de Jong zit”, onthult hij. “Als hij niet speelt, kom ik in beeld. Dus concurreer ik niet met Jerdy, die natuurlijk mikt op de plek naast Frenkie.”

Volgens Schouten kan het wel voordelig zijn als hij samen met Veerman het middenveld mag invullen bij Oranje. “Het systeem bij Oranje is ook anders dan wij bij PSV spelen. Dat merk je in het veld. Natuurlijk zijn we intelligent genoeg, maar je moet wel snel in een split second dingen bepalen. Dat gaat makkelijker als je een heel seizoen op dezelfde wijze en met dezelfde spelers speelt. Die automatismen zitten er bij ons in. Dat Joey en ik die automatismen hebben als we samen spelen, kan misschien een voordeel zijn bij het Nederlands elftal. Ons spel zal alleen nog maar beter worden naarmate we er meer bij zitten”, besluit hij.

