Ster van Feyenoord denkt aan vertrek: 'Ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd was'

kan niet beloven dat hij volgend seizoen nog bij Feyenoord speelt. De aanvoerder krijgt zondag de vraag of zijn optreden tegen Excelsior (4-0 zege) zijn laatste wedstrijd was in het shirt van Feyenoord en kan geen helder antwoord geven.

“Er valt nog weinig over te zeggen”, wordt Geertruida geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Wat ik wel kwijt wil is dat het onzin is dat ik veel geld zou hebben gevraagd om bij te tekenen. Er wordt helemaal niet over contractverlenging meer gesproken. Dat soort dingen worden dan de media in geslingerd en dat is irritant, want het klopt niet.”

Vorige maand meldde 1908.nl dat het kamp-Geertruida in de contractonderhandelingen met Feyenoord een voorstel zou hebben gedaan van een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar, plus tekengeld en bonussen voor zijn belangenbehartigers. Dat nieuws werd toen al ontkracht door de zaakwaarnemer van Geertruida en nu dus ook door de speler zelf.

“Op de vraag of Excelsior-thuis ook mijn laatste wedstrijd was, daar kan ik gewoon nog geen duidelijk antwoord op geven”, vertelt Geertruida, die een ijzersterk seizoen achter de rug heeft. “We gaan zien wat er gaat gebeuren, ik heb nog een contract bij Feyenoord. Het EK staat voor de deur en ik hoop straks in de definitieve selectie te zitten.” Geertruida kwam zondag eenmaal tot scoren tegen Excelsior.

