Zaakwaarnemer Geertruida reageert met drie uitroeptekens op gerucht over exorbitant salaris

Feyenoord wil het contract van verlengen, maar de verdediger hapt voorlopig nog niet toe. Volgens 1908.nl heeft het kamp-Geertruida een tegenvoorstel gedaan met een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar, plus tekengeld en bonussen voor zijn belangenbehartigers. 1908.nl spreekt van een 'exorbitant' voorstel, waar Feyenoord vermoedelijk niet mee akkoord gaat. De zaakwaarnemer van Geertruida ontkent het nieuws overigens met klem.

Geertruida heeft een contract tot medio 2025. Mocht de aanvoerder niet bijtekenen, dan lijkt een vertrek komende zomer voor de hand te liggen. Feyenoord wil immers voorkomen dat de jeugdexponent gratis de deur uitloopt. Recent is door Feyenoord een 'balletje opgegooid' om het contract van Geertruida met een jaar te verlengen, waarna de belangenbehartigers van de verdediger volgens 1908.nl met het tegenvoorstel kwamen. Het bedrag dat daarin wordt genoemd is vergelijkbaar met het salaris dat Geertruida bij RB Leipzig had kunnen verdienen, als die transfer vorig jaar was doorgegaan.

Als Geertruida niet verlengt, dan zou hij deze zomer 'voor een teleurstellend bedrag van rond de twintig miljoen de deur achter zich dicht trekken', stelt 1908.nl. Hij zou in de belangstelling staan van diverse clubs uit Europese topcompetities. Er ligt op dit moment geen officieel bod van een andere club.

Geertruida, die 193 officiële wedstrijden voor Feyenoord op zijn cv heeft staan, geldt als een belangrijke spil in de ploeg van Arne Slot. De 23-jarige verdediger is niet alleen achterin van waarde, maar wist dit seizoen ook al zes keer te scoren en vier assists te geven in dertig competitieduels.

Mikos Gouka: geen gesprekken, vertrek aanstaande

De informatie van 1908.nl wordt tegengesproken door journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad, die via X laat weten dat er niet over een nieuw contract is gesproken tussen Feyenoord en Geertruida. "Dus ook niet over een bepaald salaris of iets dergelijks, er speelt niets. Bij Feyenoord gaan ze ervan uit dat de aanvoerder in juli na zoveel jaar trouwe dienst transfer zal maken."

Zaakwaarnemer Geertruida meldt zich op Instagram

Ook de zaakwaarnemer van Geertruida, Leegreg Fer, komt met een krachtige ontkenning. "Er zijn geen onderhandelingen, er is geen aanbieding gedaan, geen voorwaarden besproken en er zijn geen eisen gesteld!!!", schrijft hij op Instagram. De zaakwaarnemer spreekt van 'fake news'.

