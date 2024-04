Interview na zege op Fortuna Sittard lijkt vertrek bij Feyenoord in te luiden

wil volgend seizoen eerste keeper zijn. Als hij de concurrentiestrijd weer verliest van Justin Bijlow, lijkt een vertrek bij Feyenoord dus waarschijnlijk.

Wellenreuther staat sinds begin februari onder de lat bij Feyenoord vanwege een blessure bij Justin Bijlow. Zondag keerde Bijlow terug bij de wedstrijdselectie van Feyenoord, maar hij bleef op de bank. “Ik ben heel blij om minuten te maken. We presteren de laatste wedstrijden goed, dus ik ben blij met hoe het gaat. Ik ben blij dat ik in de finale mag spelen. Die willen we winnen”, zegt Wellenreuther tegen ESPN na de 0-1 zege op Fortuna Sittard.

De keeper heeft zich in de kijker gespeeld bij PSV, zo wist FCUpdate deze week te melden. “Ik heb er wel iets over gehoord, maar ik weet het niet”, zegt de 28-jarige Duitser daar zelf over. Hij krijgt daarna de vraag of hij volgend seizoen ergens eerste keus wil zijn. “Ik ben niet iemand die graag op de bank zit. Dat is het antwoord.”

“Geen enkele voetballer vindt het leuk om de hele week te trainen en dan in het weekend op de bank te zitten. Maar soms moet je je rol accepteren”, aldus Wellenreuther, die tot slot de vraag krijgt. “Ja, ik wil volgend seizoen eerste keeper zijn.”

Analist Kees Kwakman van ESPN denkt dat deze uitspraken van Wellenreuther betekenen dat Feyenoord op zoek moet gaan naar een nieuwe stand-in voor Bijlow. “Dat denk ik wel, want ik ga ervan uit dat Bijlow geen transfer gaat maken na dit seizoen. Hij zal blijven en ik denk dat hij eerste keeper wordt. Wellenreuther gaat dan naar een andere club. Als dat PSV wordt, moet hij hopen dat Walter Benítez vertrekt.”

