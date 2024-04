Winnend Feyenoord kan krachten niet sparen in aanloop naar bekerfinale

Feyenoord heeft zondagmiddag een minimale overwinning geboekt in de Eredivisie. Zonder groots te spelen waren de Rotterdammers met 0-1 te sterk voor Fortuna Sittard. Het was voor Feyenoord de laatste wedstrijd in de aanloop naar de bekerfinale tegen NEC van komende zondag. De ploeg van Arne Slot kon de krachten niet sparen, want Fortuna kwam fel voor de dag en maakte het de bezoekers niet makkelijk.

Voordat Feyenoord echt kan toewerken naar de bekerfinale tegen NEC van volgende week moest er eerst afgerekend worden met Fortuna. De ploeg van Danny Buijs doet het goed met de Limburgers dit seizoen en kan nog Europese play-offs halen. Voorafgaand aan de wedstrijd met de Rotterdammers was er een achterstand van vijf punten op nummer negen Sparta Rotterdam. Feyenoord leeft in de Eredivisie zelf tussen wal en schip. De achterstand op PSV is te groot om nog een poging te doen voor het kampioenschap en de voorsprong op FC Twente lijkt ook te groot. Dus is het een wedstrijd om goed in het ritme te komen voor de bekerfinale.

In het begin van de wedstrijd was goed te zien dat Fortuna nog een laatste poging wilde doen om mee te blijven doen om de Europese play-offs. De Limburgers waren veel op de helft van Feyenoord, maar kon niet tot grote kansen komen. Na een stroef begin van de Rotterdammers, kwam het team van Arne Slot wel op een 0-1 voorsprong. Lutsharel Geertruida schoot via een speler van Fortuna op de paal en in de rebound kon Hancko de bal binnenwerken.

Ook de rol van Bas Nijhuis was deze eerste helft opvallend. De scheidsrechter floot weinig voor duel waar normaal gesproken wel voor wordt gefloten en dat zorgde voor veel irritatie bij spelers. Al was zijn rol in de tweede helft al een stuk onopvallender.

Dat kan eigenlijk ook gezegd worden van de andere 22 spelers op het veld. Een hele tijd werden er weinig kansen gecreëerd, totdat richting het einde wat verse wissels kansen tot stand bracht. Ayase Ueda schoot een bal tegen Michael Verrips op en in de rebound kan Luka Ivanusec binnenschieten, maar schoot tegen de paal aan. Fortuna kwam niet verder dan een schot van Dimitrios Siovas, die de bal van dichtbij ver over het doel heen schoot.

Er vielen dus geen goals meer in de tweede helft en dus kan Feyenoord met een goed gevoel gaan toewerken naar de bekerfinale. Fortuna lijkt voorlopig niet meer rekening te hoeven houden met een plekje in de Europese play-offs. Het gat blijft vijf punten met nog vier wedstrijden op het programma.

