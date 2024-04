Kraay schrikt van transfersom: 'Lachwekkend laag, ik word er bijna verdrietig van'

Hans Kraay junior noemt het bedrag dat Liverpool gaat overmaken aan Feyenoord om trainer Arne Slot over te nemen 'lachwekkend'. De succescoach lijkt voor een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro over te gaan stappen naar de Engelse havenstad, Kraay stipt aan dat hij daarmee evenveel waard zou zijn als Ajax-miskoop Gastón Ávila.

"Als je zo'n afkoopsommetje van Arne Slot ziet, van het grote Liverpool, dat gewoon dertig miljoen euro aan hele simpele spelertjes uitgeeft. Is dat niet lachwekkend laag?", vraagt Kraay zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie aan tafelgenoot Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV. "Het is nog steeds veel geld voor een trainer, hè?", reageert laatstgenoemde. "Er zijn in Engeland natuurlijk wel wat hogere bedragen betaald. Je weet ook dat als er in Engeland in het binnenland getransfereerd wordt, dan zijn de bedragen sowieso hoger."

Artikel gaat verder onder video

Kraay houdt voet bij stuk: "Ik vind het lachwekkend, ik word er bijna verdrietig van dat Arne Slot net zoveel waard is als een hele middelmatige linkback van Ajax, Ávila. En net zoveel waard is als een hele matige linksback van Feyenoord, Marcos López. Maar Arne Slot moet er vijftig aansturen!", stelt de oud-prof. Presentator Milan van Dongen stipt aan dat Julian Nagelsmann bij zijn overstap van RB Leipzig naar Bayern München de duurste trainer ooit werd, met een afkoopsom van 25 miljoen euro.

Brands reageert: "Dat staat dus ook niet in verhouding met een topspeler. Er worden voor trainers de laatste jaren wel behoorlijke bedragen betaald. Maar dit is het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlandse trainer betaald is, laten we dat niet vergeten." Kraay brengt het gesprek vervolgens op Peter Bosz: "Die laat je niet voor vijftien miljoen gaan?", waarop Brands resoluut "Nee, nee" zegt. "Maar hij is ook pas één jaar bij de club. Kijk: Arne heeft iets neergezet in drie jaar, dan komt er op een gegeven moment een moment dat dat kan gebeuren. Dan sta je er anders in, ik denk inderdaad dat dat ook 'gunnen' is. Ik denk dat het logisch is dat hij een volgende stap gaat maken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slot richt zicht tot publiek, maar krijgt tegenvallende reactie: Bijlow grijpt vervolgens in

Feyenoord-trainer Arne Slot maakte tijdens de huldiging naar aanleiding van de bekerwinst van de gelegenheid gebruik om Quilindschy Hartman een hart onder zijn riem te steken.