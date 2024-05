Krankzinnige eerste helft van Twente- Volendam: niet meer voorgekomen sinds 1985 (!)

De wedstrijd tussen FC Twente en FC Volendam is vooralsnog de spectaculairste van de 33ste speelronde. In de eerste helft stond het al 5-2, waren twee doelpunten afgekeurd én werd een penalty teruggedraaid.

Al vroeg in de wedstrijd kwam het reeds gedegradeerde FC Volendam via Damon Mirani op voorsprong, nadat Robert Mühren even daarvoor al uit buitenspelpositie raak had geschoten. Nog voor de tiende minuut stelde Ricky van Wolfswinkel orde op zaken met een prachtig lobje. Even daarvoor zag ook FC Twente een doelpunt van Sem Steijn afgekeurd worden wegens buitenspel.

Na een kwartier spelen kregen de Tukkers een strafschop na een overtreding op Steijn, maar die ging na ingrijpen van de VAR niet door wegens buitenspel. Niet lang na de ingetrokken penalty was het Mirani die de Volendammers weer op voorsprong zette uit een hoekschop. Lang konden de bezoekers niet van de voorsprong genieten, want in minuut 23 schoot Naci Ünüvar Twente weer langszij. Later in de eerste helft scoorden Robin Pröpper, Youri Regeer en Steijn voor Twente: 5-2.

Twente - Volendam werd daarmee de eerste Eredivisie-wedstrijd met zeven doelpunten in de eerste helft sinds Fortuna Sittard - NAC Breda in april 1985, zocht journalist Bart Frouws uit. Bij die wedstrijd stond het 6-1 voor de rust (Fortuna won uiteindelijk met 7-2).

Twente zoekt een overwinning om zo zeker te blijven van het behoud van de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. Volendam kan niet hoger eindigen dan de zeventiende plaats en zal dus degraderen, maar verkoopt de huid dus duur in De Grolsch Veste.

