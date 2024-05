Slot uit verbazing na interview Giménez: ‘Gesprekken met hem gehad waarin hij anders aangaf’

Arne Slot heeft met verbazing geluisterd naar de uitspraken van dat hij het afgelopen seizoen veel last heeft gehad van vermoeidheid. Op de persconferentie in aanloop naar het duel met NEC geeft de oefenmeester van Feyenoord aan dat de Mexicaan dit gedurende het seizoen altijd heeft ontkend.

Giménez gaf in Kick ’t Met van Ziggo Sport aan dat hij het afgelopen seizoen veel last heeft gehad van vermoeidheid en dat hij achteraf beter naar zijn trainer had moeten luisteren wanneer hem werd aangeboden om een wedstrijd die nergens meer om ging vrij te nemen. Slot heeft deze uitspraken ook gehoord, wat tot verbazing leidde bij de oefenmeester. “Ik was best een beetje verrast dat hij dat zei”, begint hij tijdens de persconferentie.

“Ik heb wel eens gesprekken met hem gehad waarin ik aangeef dat ik me goed kan voorstellen dat het aan de orde zou kunnen zijn bij hem”, gaat Slot verder. “Het is dan best eens goed om een wedstrijd die op dat moment niet meer zo belangrijk was over te slaan, zoals Celtic-uit en andere wedstrijden waarin het belang niet meer extreem groot was. Maar hij voelde zich dan altijd enorm fit en klaar om te spelen, hij had geen greintje vermoeidheid.”

Voor Slot geldt de situatie met Giménez als een moment waar hij zijn lessen uit trekt. “Dat is ook weer iets voor mij om van te leren dat spelers blijkbaar zo graag willen spelen, dat ze op het moment zelf een ander geluid laten horen dan een paar weken later. Maar ik heb zelf niet het idee dat vermoeidheid de reden is dat hij een aantal maanden minder heeft gescoord”, besluit hij.

