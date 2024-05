Van Basten hekelt 'vreemde gang van zaken' bij Ajax

Als het aan Marco van Basten had gelegen, dan had Ajax vooralsnog geen afscheid genomen van John van ‘t Schip als hoofdtrainer. De voormalig topspits is dan ook vol onbegrip over hoe het er nu aan toe gaat bij de Amsterdammers.

“Ik vind het jammer. John had het naar zijn zin als hoofdtrainer en hij had denk ik graag door willen gaan. Ik had John laten zitten zolang ze geen andere goede trainer hadden gevonden, maar ze hebben al gelijk gezegd: hij gaat terug in zijn positie. Nu zijn ze op zoek naar een andere trainer. Je hoort wel namen over de nieuwe trainer, maar ik vind het een vreemde gang van zaken”, vertelt Van Basten, die in het seizoen 2008-2009 samenwerkte met Van ‘t Schip bij Ajax, bij Rondo.

Volgens tafelgenoot Youri Mulder doet Ajax er wel goed aan om komende zomer veel van de aankopen van Sven Mislintat te verkopen, desnoods met flink wat verlies. “Ja, dat kost het dan, en het zijn ook wel spelers die je kunt verkopen. Als je een nieuw team wil opbouwen, gaat dat ook geld kosten”, benadrukt de voormalig aanvaller van onder meer FC Twente en Schalke 04.

John van 't Schip gaat vanaf volgend seizoen in een andere functie verder bij Ajax. Francesco Farioli, nu nog actief als hoofdtrainer van OGC Nice, heeft de beste papieren om volgend seizoen voor de groep te staan in Amsterdam. Al is er ook kaper op de kust voor de Italiaanse oefenmeester, maar Ajax lijkt een groot voordeel te hebben.