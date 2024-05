Compliment voor Ajax-speler valt verkeerd bij Kenneth Perez: ‘Fuck off, man’

Sinclair Bischop ziet potentie in veelgekritiseerde Ajax-rechtsback Anton Gaaei. Kenneth Perez is het daarentegen absoluut niet met hem eens. Tijdens AZ – Ajax werd de back al door coach John van ’t Schip na 36 minuten van het veld gehaald wegens de tegenstellende prestaties.

“Je kunt best wel weer interessante spelers halen. Ik ben benieuwd of een andere trainer meer uit andere spelers haalt, want in sommige spelers zit wel veel potentie, misschien word ik uitgelachen maar zo’n Gaaei (zit wel potentie in, red.)”, aldus Bischop tijdens Voetbalpraat. Perez is het niet helemaal met de analist eens.

“Fuck off man”, aldus de analist die 24 interlands voor Denemarken speelde. “Kenneth let een beetje op je woorden”, zegt Vincent Schildkamp, die Perez tot de orde roept. “Ik zie hem nu iedere keer met een assist aanwezig. Verdedigend is hij misschien kwetsbaar. Ik zie wel bepaalde voorwaarden aan hem die je moet hebben om een goede aanvallende back te zijn”, ging Bischop verder met zijn betoog.

