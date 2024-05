Vincent Schildkamp zag paniek ontstaan in stadion: ‘Dat is een heel groot trauma’

Bij ADO Den Haag heeft men nog altijd nare herinneringen aan de dubbele ontmoeting van twee jaar geleden met Excelsior in de play-offs om promotie en degradatie, zo verzekert Vincent Schildkamp maandagavond. ADO gaf toen een 3-0 voorsprong weg en moest het promotieticket naar de Eredivisie uiteindelijk aan Excelsior laten. Aanstaande woensdag staan de twee clubs opnieuw tegenover elkaar in de play-offs om promotie en degradatie.

ADO was in 2022 ontzettend dicht bij promotie naar de Eredivisie. Na een 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd op bezoek bij Excelsior, speelde de club uit de Hofstad zich in de return binnen 47 minuten naar een 3-0 voorsprong. Excelsior scoorde in het laatste kwartier echter drie keer, waarna een verlenging volgde. Daarin wist ADO opnieuw op voorsprong te komen, maar wéér wist Excelsior langszij te komen. De beslissende strafschoppenserie werd uiteindelijk gewonnen door de Kralingers.

Artikel gaat verder onder video

Nu volgt opnieuw een dubbele ontmoeting tussen ADO en Excelsior, in de halve finales van de play-offs om promotie en degradatie. “Je zou kunnen zeggen dat Excelsior met een klein psychologisch voordeel begint aan die wedstrijd in Den Haag, na wat er twee jaar geleden gebeurd is”, stelt Schildkamp maandag in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN.

Analist Kenneth Perez kan zich niet voorstellen dat de twee jaar geleden krankzinnige verlopen play-offs nu nog van invloed zullen zijn op het komende tweeluik tussen ADO en Excelsior. Schildkamp garandeert dat dat wél het geval zal zijn en wijst op de wedstrijd die ADO afgelopen vrijdag in de kwartfinales van de play-offs speelde tegen De Graafschap. ADO had aan een 2-2 gelijkspel in eigen huis voldoende om zich te ontdoen van de Doetinchemmers, maar in de slotfase werd het toch nog even spannend, omdat de ploeg van trainer Darije Kalezic een 2-0 voorsprong uit handen gaf.

Schildkamp was aanwezig in het stadion en zag hoe de paniek in het laatste gedeelte van de wedstrijd toesloeg bij de supporters van ADO. “Toen De Graafschap per ongeluk een doelpunt maakte, zag je aan de mensen dat ze dachten aan wat er twee jaar geleden gebeurde tegen Excelsior”, legt de journalist uit. “Ik kan bevestigen dat dat een heel groot trauma is, Kenneth. Zeker wel! Dat de spelers veranderd zijn, maakt echt niks uit. Het wordt heel erg gedragen in die stad en dat stadion: dat slaat zo over op een elftal.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart weet nu al wie kampioen wordt in 2024/25

Rafael van der Vaart durft alvast te voorspellen welke ploeg in het seizoen 2024/25 met de landstitel aan de haal gaat.