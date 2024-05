Perez botst bij ESPN met collega, die stelt dat Ajax-speler ‘te veel gehypet is’

Kenneth Perez heeft maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN een lans gebroken voor . De Deense analist bestrijdt dat de spits van Ajax een hype is, zoals aan tafel onder anderen wordt gesuggereerd door Tijmen van Wissing van RTV Oost.

Presentator Vincent Schildkamp deponeert de stelling aan tafel dat Brobbey ‘een hype is’. Perez is het daar volstrekt mee oneens. “Wat? Nee, een hype is van korte duur”, reageert de Deense analist. Perez is een fervent bewonderaar van Brobbey, die dit seizoen in dertig competitiewedstrijden voor Ajax goed was voor achttien doelpunten en tien assists.

Perez krijgt tegengas van Van Wissing. “Hij is te veel gehypet, ja”, stelt de verslaggever van RTV Oost. Perez kan zijn oren amper geloven. “Hij is toch wel voor langere periodes goed geweest. Eigenlijk het hele seizoen”, stelt de oud-middenvelder over Brobbey. “Hij is de enige in een heel slecht elftal die een heel seizoen lang een heel behoorlijk niveau heeft gehaald. Mensen vinden hem ook leuk en grappig met zijn uitspraken, maar in zo’n elftal is hij de enige…”

“Hij sprong er wel uit, zeker. Maar ik herinner me ook nog de uitwedstrijd tegen PSV”, valt Van Wissing Perez in de rede. Ajax verloor in oktober met 5-2 bij PSV. Brobbey wist weliswaar te scoren, maar hielp ook enkele goede kansen om zeep. “Als je echt vaandeldrager bent van zelfs zo’n lelijk Ajax als dit seizoen, dan hoor je daar ook te schitteren”, vindt Van Wissing.

“Geldt dat niet meer voor Bergwijn en Berghuis?”, reageert Perez weer. “Brobbey heeft negentig procent van de tijd geschitterd”, stelt de Deen. Vervolgt mengt Schildkamp zich weer in het gesprek: “Vind je echt dat hij zo geschitterd heeft?”, vraagt de presentator. Perez: “Ik vind dat Brobbey héél veel voor dit elftal heeft gedaan. Hij is meer dan een hype.”

