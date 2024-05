'Bij PSV zal er een onderzoek plaatsvinden, de daders gaan aan de hoogste boom'

Volgens Valentijn Driessen moet er een onderzoek komen naar de medische staf van PSV, die volgens Noa Lang drie keer de verkeerde blessurediagnose stelde. De journalist vindt het belachelijk dat dit kan met een dusdanig belangrijke speler.

Lang deelde onlangs een bericht op Instagram waarin hij de medische staf van PSV bekritiseert. Mike Verweij vertelt tijdens Kick-Off dat hij het geen slimme actie van de buitenspeler vond, net zoals Peter Bosz eerder benoemde. “Dat kun je ook intern bespreken. En ik hoorde dat ze hem na zijn eerste invalbeurt vijftien sprintjes hebben laten lopen. Dat is niet heel handig. Kennelijk verwijt hij dat de medische staf.” Driessen vindt dat iets te makkelijk beredeneerd. “Daar ligt ook een verantwoordelijk voor een speler. Als je je geblesseerd voelt, of je komt net terug van een blessure en ze zeggen: ‘vijftien sprintjes trekken’, dan kun je ook zeggen: 'Dankje, koekoek, daar begin ik niet aan.'”

Artikel gaat verder onder video

Driessen wil zich vooral focussen op de 'blunders' van de medische staf. "Wat wel heel erg is, is dat drie keer de verkeerde diagnose is gesteld. Dat is wel een aanklacht voor de hele medische staf. Niet alleen in dit geval, maar ook voor andere spelers. Wie wil er nou nog behandeld worden door de medische staf? Wie gelooft nou nog hun diagnoses? Er zal bij PSV een onderzoek gaan plaatsvinden naar de medische staf, dat kan niet anders. Dit is kapitaal waarmee je aan het gokken bent, je kunt je het niet permitteren om drie, vier diagnoses te stellen. De daders gaan echt aan de hoogste boom."

Bovendien kijkt Driessen naar ‘what could have been’, als Lang wel op tijd fit was geweest voor de wedstrijden tegen Borussia Dortmund in de Champions League, waarna de Eindhovenaren het toernooi moesten verlaten. “Met Noa Lang had je misschien wel van Dortmund gewonnen. Dan had je misschien wel de finale gespeeld en was Lang misschien wel 25 of 30 miljoen waard geweest.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV deelt 135 minuten voor kampioenswedstrijd heel opmerkelijk appgesprek met Noa Lang

Noa Lang kwam dit seizoen weliswaar weinig in actie voor PSV, maar de club was hem op de dag van de kampioenswedstrijd zeker niet vergeten.