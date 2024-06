Chris Woerts komt met vernietigende uithaal van vijf woorden richting Memphis Depay

Chris Woerts heeft op X in een kort bericht van vijf woorden hard uitgehaald naar . De Oranje-international bevestigde zondagavond dat hij deze zomer transfervrij vertrekt bij Atlético Madrid en schreef dat alles anders had kunnen lopen. Het bericht schoot bij Woerts in het verkeerde keelgat.

“Het is niet makkelijk om te beschrijven hoe ik me voel terwijl ik dit bericht schrijf, want ik heb het gevoel dat de dingen heel anders hadden kunnen lopen. Misschien is het beter om dat gesprek op een later moment te voeren...”, schrijft Depay zondagavond. “Aan Atléti, mijn ploeggenoten, de staf en in het bijzonder de fans: ik wil jullie bedanken voor de energie en steun die ik heb gevoeld in mijn tijd als speler van Atléti. De goede herinneringen koester ik in mijn hart.”

Drie minuten later plaatst Woerts een korte reactie waarin hij hard uithaalt naar de aanvaller. “Niets gedaan voor de club”, schrijft hij op X. Daarmee zal de sportmarketeer doelen op de vele blessures die Depay heeft gehad in zijn periode van anderhalf seizoen bij de Madrilenen. Mede daardoor kwam hij dit seizoen in 31 wedstrijden slechts 1205 minuten. Daarin was hij negen keer trefzeker en gaf hij twee assists.

Met zijn transfervrije status is Depay voor geïnteresseerde clubs een interessante optie. Eerder al gaf de negentigvoudig Oranje-international aan open te staan voor een terugkeer naar Frankrijk. In dienst van Olympique Lyon beleefde Depay misschien wel de beste periode uit zijn carrière. In 139 wedstrijden was hij goed voor 63 doelpunten en 45 assists. Een terugkeer naar Nederland ziet Depay momenteel niet voor zich.

