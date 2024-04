Memphis Depay staat open voor terugkeer: 'Niets is onmogelijk'

staat open voor een terugkeer in de Franse Ligue 1. De dertigjarige aanvaller heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar bij zijn huidige club Atlético Madrid, maar zou komende mede door zijn blessuregevoeligheid mogen vertrekken bij de Spaanse topclub.

Nadat hij bij PSV zijn doorbraak in het betaald voetbal had beleefd, verdiende Memphis in 2014 een toptransfer naar Manchester United. Op Old Trafford kwam hij echter niet uit de verf, waarna Olympique Lyonnais toesloeg. In de Franse competitie maakte de Nederlander zijn grote belofte wél waar: in 178 wedstrijden voor de zevenvoudig landskampioen trof hij 76 keer doel en leverde hij 55 assists.

Het leverde Memphis een transfer naar FC Barcelona op, maar ook zijn tweede kans in de absolute top van Europa leverde niet het beoogde resultaat op. Na anderhalf seizoen bood Atlético hem in de winter van 2023 een nieuwe kans; namens die club laat hij wel degelijk regelmatig zijn klasse zien, maar is Memphis ook vaker dan hem én de club lief is langere tijden absent met verschillende spierblessures. Eerder deze week meldden diverse Spaanse media dat Memphis deze zomer dan ook zou mogen uitzien naar een nieuwe werkgever.

Voor de camera's van Prime Video Sport France houdt Memphis de deur naar een terugkeer in de Franse competitie in ieder geval open. "Ik zou niet zeggen dat het onmogelijk is om terug te keren naar Frankrijk", laat de 90-voudig Oranje-international optekenen. "Niets is onmogelijk", voegt Memphis daaraan toe. "Nu zit ik bij Atlético en daar ben ik gelukkig, maar we gaan het zien in de toekomst."

