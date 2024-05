PSV deelt 135 minuten voor kampioenswedstrijd heel opmerkelijk appgesprek met Noa Lang

Noa Lang kwam dit seizoen weliswaar pas negentien keer in actie voor PSV en heeft vanwege een hamstringblessure al maanden geen wedstrijd meer gespeeld, maar de club was hem op de dag van de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam zeker niet vergeten. De Eindhovenaren deelden twee uur en een kwartier voor de aftrap in het Philips Stadion een screenshot van een zeer opmerkelijk WhatsApp-gesprek met de aanvaller.

PSV roerde zich afgelopen zomer al in een vroeg stadium op de transfermarkt. Zo telde het begin juli 12,5 miljoen euro neer voor de komst van Lang. De aanvaller had Ajax in de zomer van 2019 verruild voor Club Brugge, maar keerde vier jaar na zijn vertrek dus terug op de Nederlandse velden. Lang had niet veel tijd nodig om de harten van het Eindhovense publiek te veroveren. Hij bezorgde PSV bij zijn officiële debuut meteen de eerste prijs van het seizoen (de Johan Cruijff Schaal) en ook zijn start in de Eredivisie én Champions League was hoopgevend.

Artikel gaat verder onder video

Maar helaas voor PSV en Lang worstelt de aanvaller al maanden met zijn lichaam. Lang raakte in oktober geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor hij al een aantal wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. Hij maakte op 25 november in de uitwedstrijd tegen FC Twente zijn rentree, maar die leek iets te vroeg te komen. Het uitduel met Sevilla in de Champions League een paar dagen later ging aan hem voorbij en hij zou pas in januari weer in actie komen. Lang maakte in de competitie zijn opwachting tegen Excelsior, FC Utrecht en Almere City en in de KNVB Beker tegen FC Twente en Feyenoord, maar na 27 januari verscheen hij niet meer binnen de lijnen.

Een hamstringblessure houdt Lang al maanden aan de kant, waardoor je bijna zou vergeten dat hij ook onderdeel uitmaakt van de kampioensselectie. PSV deed zondag op de dag van de kampioenswedstrijd echter z’n best om Lang onder de aandacht te brengen. Zo deelde de club ruim twee uur voor de aftrap tegen Sparta een screenshot van een WhatsApp-gesprek met Lang, waarin hij alvast een voorschot neemt op een nieuwe landstitel. “4-0, 25e landstitel en een sfeer die niemand ooit gaat vergeten. Ben benieuwd hoe jullie Brabanders feesten, voorproefje voor de 26e van volgend jaar”, zo reageerde Lang op de vraag wat zijn verwachting was van het duel tussen PSV en Sparta, dat in een 4-2 Eindhovense zege zou eindigen.

Lang was overigens volop aanwezig tijdens het feestje na afloop van de thuiswedstrijd tegen PSV. Zo werd zijn eigen nummer ‘7K Op Je Feestje’ gedraaid in de kleedkamer, met een dansende Lang in het middelpunt. De aanvaller wil in het WhatsApp-gesprek nog niet beloven dat hij maandag tijdens de huldiging op het Stadhuisplein een optreden gaat verzorgen. “Noano is niet zomaar op je feestje”, zegt hij geheimzinnig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer is de huldiging van PSV en wat is het programma?

Alle details rondom de huldiging van PSV.