Bizot slikt bittere pil en mist EK: 'Familie gaat nu voor'

zal komende zomer niet met Oranje meegaan naar het EK in Duitsland. De 33-jarige doelman heeft aan de technische staf van het Nederlands elftal laten weten vanwege 'zwaarwegende familieomstandigheden' niet beschikbaar te zijn.

Tijdens de interlandperiode in maart maakte Bizot zijn rentree in selectie van het Nederlands elftal, maar op de lijst van afgelopen donderdag ontbrak de doelman van Stade Brest. “Het leek allemaal zo mooi op zijn plekje te vallen", verzucht hij in gesprek met Voetbal International. "Maar het is beter voor mijn familie en voor Oranje dat ik thuis blijf."

Hij gaf toen al aan dat er ‘zwaarwegende familieomstandigheden zijn die zijn aandacht vragen’. Dat heb ik verteld aan keeperstrainer Patrick Lodewijks, dokter Edwin Goedhart en de bondscoach. Wat er precies aan de hand is vertel ik niet publiekelijk, dat houd ik liever privé, maar intern hebben we dat goed kunnen bespreken. We spraken af dat we in mei zouden bekijken hoe de situatie dan zou zijn”, vertelt Bizot.

Er is afgesproken dat Lodewijks contact zou opnemen met de doelman tegen de tijd dat de voorselectie zou worden samengesteld door bondscoach Ronald Koeman. “Dat heeft hij gedaan en helaas heb ik hem toen moeten vertellen dat er in de familieomstandigheden niks is veranderd. We zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Daardoor zie ik het niet zitten vijf of zes weken op pad te gaan voor een eindtoernooi. Hoe graag ik dat ook had gewild. De familie gaat nu voor.’

Bizot was uiterst kansrijk om mee te gaan naar het Europees kampioenschap. De doelman draait een sterk seizoen bij Brest, dat dankzij de keeper een van de minst gepasseerde ploegen van de Ligue 1 is. "Een toezegging heb ik niet gekregen, maar laat ik het zo zeggen: het leek er heel sterk op dat ik in ieder geval in de voorselectie zou zitten", aldus Bizot. "Ik heb ook meegewogen of ik onder de huidige omstandigheden wekenlang achtereen 100 procent gefocust zou kunnen zijn. Ik kwam tot de conclusie dat ik dat niet kon garanderen."

Uiteindelijk heeft Koeman vier doelmannen opgenomen in zijn dertigkoppige voorselectie voor het EK. Het betreft Bart Verbruggen, Mark Flekken, Justin Bijlow en Nick Olij.

