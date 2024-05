ADO maakt het onnodig spannend tegen De Graafschap, maar blijft dromen van de Eredivisie

Al voordat het eerste fluitsignaal klonk was het al bekend dat het een moeilijk verhaal zou gaan worden voor De Graafschap. Op De Vijverberg wonnen de Hagenezen namelijk met 2-3 in de uitwedstrijd. De Hagenezen stonden zelfs met 1-3 voor, maar door het benutten van een dubieuze penalty zagen zij hun voorsprong slinken.

In de terugwedstrijd was het meteen ADO wat de boventoon voerde. De Graafschap had een penalty kunnen krijgen, maar deze werd uiteindelijk niet toegekend door scheidsrechter Alex Bos. Daarna werd de ban door de thuisploeg gebroken. Alex Schalk maakte de 1-0, en ook de 2-0 voor de rust. Na de rust staken De Graafschap-supporters vuurwerk af waardoor de wedstrijd tegen werd stilgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Na het tijdelijke oponthoud waren de Superboeren veel beter. Ralf Seuntjes en Jeffry Fortes verzorgden de 2-1 en de 2-2. Zo was het opeens weer spannend in Den Haag. Met nog vijftien minuten op de klok had De Graafschap nog één doelpunt nodig om een verlenging eruit te slepen. Maar dit doelpunt kwam er niet. ADO is dus door naar de halve finale van de play-offs, en speelt tegen de nummer zestien van de Eredivisie.

