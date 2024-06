Van Hanegem komt na CL-finale met opvallend verwijt aan Erik ten Hag

Willem van Hanegem zag Borussia Dortmund zaterdagavond sterk voor de dag komen in de Champions League-finale tegen Real Madrid. De Duitsers ‘durfden tegen de snelle aanvallers van Real Madrid van het eigen doel af te verdedigen’ en kwamen er bij vlagen ‘heel overtuigend’ uit. In zijn column voor het Algemeen Dagblad licht Van Hanegem ook de rol van Manchester United-huurling Jadon Sancho uit.

“Wat een snelheid met die Karim Adeyemi op links en Jadon Sancho op rechts. Ze speelden goed”, stelt Van Hanegem daags na de finale, die met 2-0 werd gewonnen door Real Madrid. “Ik hoorde Erik ten Hag de laatste weken van alles roepen, vooral excuses, maar waarom vroeg niemand even toen hij weer eens zanikte over zijn blessuregolf: ‘Misschien had je dan die Sancho voor je moeten winnen en lekker moeten opstellen, Erik.’ Maar de pers praat trainers vaak naar de mond.”

Sancho kwam dit seizoen niet voor in de plannen van Ten Hag bij Manchester United. Hij speelde slechts drie competitiewedstrijden, voordat hij buiten de spelersgroep werd gelaten. Ten Hag zei dat Sancho vanwege zijn prestaties op de training buiten de boot viel en dat spelers 'iedere dag' moeten presteren. De speler zelf weersprak in duidelijke bewoordingen dat hij niet het maximale op de training zou hebben gegeven. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik accepteer niet dat mensen dingen roepen die volledig onwaar zijn. Ik heb mezelf deze week heel goed opgesteld tijdens de trainingen", liet hij in zijn tweet weten.

Dortmund had zaterdag met name in de eerste helft de nodige kansen om te scoren. De ploeg van trainer Edin Terzic had een duidelijk strijdplan en loerde op de counter met de pijlsnelle Adeyemi. Zo kreeg de buitenspeler na twintig minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd toen hij één op één ging met Thibaut Courtois. Adeyemi probeerde de doelman te omspelen, maar hij speelde de bal te ver voor zich uit waardoor de hoek te lastig werd. Enkele minuten later schoof Niklas Füllkrug de bal op de paal na een steekpassje van Ian Maatsen. Dortmund bleef de bovenliggende partij en was nog een aantal keer dichtbij een doelpunt via Adeyemi en een afstandsschot van Marcel Sabitzer. Real Madrid stelde hier vrijwel niets tegenover in de eerste helft, maar wist na de rust uit een ander vaatje te tappen.

