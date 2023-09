Oorlog tussen Ten Hag en Sancho: aanvaller beticht de trainer van liegen

Jadon Sancho is niet blij met uitspraken die Erik ten Hag zondag deed. De aanvaller van Manchester United behoorde niet tot de selectie voor het duel met Arsenal (3-1 nederlaag), wat volgens Ten Hag kwam door zijn mindere prestaties op de training.

Sancho reageert in een statement op Twitter en beticht Ten Hag tussen de regels door van liegen. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik accepteer niet dat mensen dingen roepen die volledig onwaar zijn. Ik heb mezelf deze week heel goed opgesteld tijdens de trainingen."

Artikel gaat verder onder video

"Ik denk dat er andere redenen zijn, waar ik niet op in zal gaan. Ik ben al langer een zondebok, dat is niet eerlijk! Het enige wat ik wil doen, is voetballen met een glimlach en een bijdrage leveren aan de ploeg. Ik respecteer alle beslissingen van de technische staf, ik speel met fantastische spelers en ben daar dankbaar voor. Ik zal voor dit clublogo blijven vechten, ongeacht wat er gebeurt", aldus Sancho.

Sancho mocht invallen in de eerste drie competitieduels, maar was zondag dus volledig afwezig. Ten Hag zei dat spelers 'iedere dag het niveau moeten halen bij Manchester United'. "Ik kan keuzes maken in de voorste linie, dus vandaag is hij niet geselecteerd."