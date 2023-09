'Sancho wil ondanks botsing met Ten Hag niet vertrekken bij Manchester United'

Jadon Sancho lijkt van plan om bij Manchester United te gaan vechten voor zijn kans. De aanvaller kwam afgelopen weekend negatief in het nieuws na een botsing met manager Erik ten Hag. Dat lijkt wat de speler betreft geen gevolgen te hoeven hebben voor zijn toekomst bij de club.

Sancho ontbrak afgelopen zondag bij de wedstrijdselectie van United, dat op bezoek bij Arsenal met 3-1 verloor. Ten Hag gaf als reden dat hij van mening is dat de aanvaller niet goed presteert op trainingen. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen mocht de Engelsman nog invallen, maar tegen the Gunners ontbrak hij dus. "Ik kan keuzes maken in de voorste linie, dus vandaag is hij niet geselecteerd", vertelde Ten Hag daar over.

"Ik denk dat er andere redenen zijn, waar ik niet op in zal gaan. Ik ben al langer een zondebok, dat is niet eerlijk! Het enige wat ik wil doen, is voetballen met een glimlach en een bijdrage leveren aan de ploeg. Ik respecteer alle beslissingen van de technische staf, ik speel met fantastische spelers en ben daar dankbaar voor. Ik zal voor dit clublogo blijven vechten, ongeacht wat er gebeurt", reageerde Sancho op de uitspraken van zijn manager.

De 23-jarige Sancho werd bij zijn eerdere werkgevers ook regelmatig bestempeld als probleemgeval. In Engeland wordt nu gesproken over mogelijke straffen voor de aanvaller. Ten Hag zal dit gedrag namelijk niet zomaar over zijn kant laten gaan. Volgens de bekende Duitse journalist Florian Plettenberg van Sky Sport is contractontbinding in ieder geval geen optie voor Sancho. United betaalde twee jaar geleden 85 miljoen euro voor hem.