‘Ommezwaai bij Manchester United: club overweegt Ten Hag te behouden’

Manchester United zou serieus overwegen om Erik ten Hag ook volgend seizoen voor de groep te laten staan, schrijft Manchester Evening News. De Engelse recordkampioen zou vertegenwoordigers van potentiële opvolgers van de Nederlander al hebben geïnformeerd over dit besluit.

De 52-jarige Ten Hag loodste The Red Devils afgelopen zaterdag naar de dertiende winst van de FA Cup in de clubgeschiedenis en mede daarom overweegt de clubleiding om de Nederlandse oefenmeester te laten zitten. Er wordt al weken gespeculeerd over de toekomst van Ten Hag, die bij manchester United nog een contract heeft tot medio 2025. Voor het weekend bracht The Guardian naar buiten dat de voormalig Ajax-trainer sowieso ontslagen zou worden, ongeacht het resultaat van de FA Cup-finale. De bekerwinst heeft er echter voor gezorgd dat de kansen van Ten Hag om aan te blijven al Manchester United-trainer zijn gestegen.

De Engelse topclub benadrukt dat er deze week een evaluatie gepland staat met Ten Hag en dat er voor die tijd nog geen beslissing genomen zal worden over de toekomst van de Nederlander. Er zou al contact zijn geweest met mogelijke opvolgers van Ten Hag, maar die zijn ook geïnformeerd over het feit dat de Nederlandse oefenmeester mogelijk toch blijft. Onder meer Roberto De Zerbi en Ipswich Town-trainer Kieran McKenna zouden in beeld zijn als opvolger van Ten Hag.