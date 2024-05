Ten Hag leidt Manchester United naar winst FA Cup met kleine zege op City

Het Manchester United van de zwaar onder vuur liggende Erik ten Hag heeft zaterdagmiddag de FA Cup gewonnen door op Wembley af te rekenen met stadgenoot Manchester City, dat met 1-2 werd verslagen. De tieners en bezorgden United in de eerste helft een 0-2 voorsprong, City deed na rust via invaller nog wel wat terug, maar dichterbij kwam de landskampioen niet. Of de bekerzege - en daarmee het bereiken van de groepsfase van de Europa League - voldoende is om Ten Hag in het zadel te houden bij The Red Devils, is nu de grote vraag.

Manchester United heeft een moeilijk seizoen doorgemaakt, mede door de vele blessures achterin. Vanmiddag in de finale was een van de zeldzame momenten dat Raphael Varane en Lisandro Martinez samen in het centrum van de verdediging speelden. De ploeg van Erik ten Hag was mede daardoor onherkenbaar. Manchester City creëerde geen enkele kans in de eerste 45 minuten door de uitstekende organisatie van United. Manchester United zocht de ruimte achter de verdediging van City, maar iedere keer was daar Kyle Walker die de gaten met zijn snelheid dicht kon lopen. De ban werd gebroken toen Alejandro Garnacho werd diepgestuurd met een lange bal. Josko Gvardiol leek de situatie onder controle te hebben en wilde de bal terug koppen richting zijn keeper Stefan Ortega. Er was duidelijk een gebrek aan communicatie tussen de twee, want Gvardiol kopte de bal over zijn eigen keeper heen waardoor Garnacho de bal in een leeg doel kon schuiven voor de openingstreffer. The Red Devils kregen steeds meer vertrouwen en nadat een doelpunt van Marcus Rashford wegens buitenspel werd afgekeurd, viel de 2-0 alsnog. Na een fantastische aanval legde Garnacho de bal terug op Bruno Fernandes die in positie leek om te schieten. De Portugees koos echter niet voor een schot, maar voor een leep passje op Kobbie Mainoo die de bal van dichtbij langs Ortega kon schuiven.

City gevaarlijk met invallers

Pep Guardiola liet het er niet bij zitten en bracht onder andere Jeremy Doku in na de rust. De kampioen werd steeds sterker en United kon alleen nog maar achteruit lopen. Via Doku kwamen er ook kansen voor City. Erling Haaland kreeg de bal in de zestien voor zijn linker, maar zijn uithaal spatte uiteen op de kruising. Even later had André Onana een uitstekende redding in huis op een pegel van afstand van Walker. De grootste kans was echter voor invaller Julian Alvarez die oog in oog stond met Onana, maar de bal langs schoof. Manchester United bleef goed verdedigen de rest van de wedstrijd terwijl City op de deur bleef bonken. Onana had nogmaals een goede redding in huis op een afstandsschot van Walker, maar hoe dichter het eindsignaal in de buurt kwam des te minder kansen gaf United weg. Vlak voor tijd keerde de spanning in deze finale volledig terug toen Doku naar binnen kwam en zijn geluk beproefde in de korte hoek. De tot dan toe uitstekend keepende Onana liet de bal glippen en zo werd het nog billenknijpen in de slotfase. Manchester United hield echter stand en won zo deze zinderende finale.

Toekomst Ten Hag

Zo pakte Manchester United de FA Cup met een verdiende zege op stadsgenoot Manchester City. Eerder deze week kwam naar buiten dat dit de laatste wedstrijd van Erik ten Hag zou zijn, ongeacht het resultaat. De tijd zal leren of de Nederlander toch stiekem zijn laatste strohalm heeft gepakt en mag aanblijven als manager.



