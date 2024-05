Van Basten houdt vertrouwen in Ten Hag: 'Nog steeds de aangewezen persoon voor United'

Marco van Basten denkt dat Erik ten Hag zou moeten aanblijven bij Manchester United om verder te bouwen aan een sterk team. Volgens de oud-voetballer is de Nederlandse coach nog steeds dé persoon om United verder te brengen.

Tijdens Rondo grijpt Van Basten de kans om Ten Hag wat te verdedigen, nadat hij dit seizoen veel kritiek over zich heen heeft gekregen. "Dit jaar hebben ze zoveel blessures gehad, in zoveel verschillende opstellingen gespeeld. Door het winnen van de FA Cup heb je nu nog een verhaal en ik denk dat hij nog de aangewezen persoon is om wel wat bij elkaar te boksen. Ik denk dat ze hem de tijd moeten geven. Wij kennen hem in Nederland en je weet dat hij een trainer is die echt een goed team kan bouwen. Dat wil je weer zien. Ik denk wel dat hij iemand is die United weer op een hoger niveau kan krijgen."

Als Van Basten de balans opmaakt, is het echter nog niet heel denderend qua resultaten. "Bij Manchester United heeft hij de FA Cup gewonnen, dat is echt een prijs. Vorig jaar de League Cup, dat is niet heel erg groots. Voor zo'n grote club met zo'n grote portemonnee is het ook weer niet zo van: goh, goh, wat is dit geweldig. Als je ziet wat hij heeft uitgegeven."

Tafelgenoot Giovanni van Bronckhorst verplaatst zich ook in de trainer van United, die continu geruchten over ontslag moet aanhoren en nog geen duidelijkheid heeft over volgend seizoen. "Ik geloof wel dat als je zo onder druk staat, met alles wat je leest in kranten, dat je uiteindelijk toch zekerheid wil. Als coach wil je je werk afmaken, je wil er blijven zitten en iets bereiken. Maar hij wil natuurlijk meer: hij wil het team ontwikkelen. Dat heeft tijd nodig."

