'Mazraoui op weg naar de Premier League: Bayern München laat vraagprijs zakken'

Bayern München is volop in gesprek met West Ham United over de transfer van , zo meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De Duitse recordkampioen wenste in eerste instantie nog 30 miljoen euro voor de Marokkaanse oud-Ajacied te ontvangen, maar zou de vraagprijs inmiddels hebben laten zakken. Ook het Manchester United van Mazraoui's voormalige trainer Erik ten Hag heeft de verdediger nog altijd op de korrel.

Vorige week werd al duidelijk dat Mazraoui na twee seizoenen mag vertrekken uit München. Bayern nam de verdediger in de zomer van 2022 transfervrij over van Ajax, maar zou de club nu een bedrag van 30 miljoen euro moeten opleveren, meldde datzelfde Sky afgelopen vrijdag. Het medium wist daarbij te vermelden dat meerdere clubs al hadden geïnformeerd naar Mazraoui, maar dat er nog geen sprake zou zijn van concrete belangstelling.

Maandag kwam naar buiten dat Manchester United in gesprek is met Mazraoui over een hernieuwde samenwerking met Ten Hag op Old Trafford. Op dat moment was ook al duidelijk dat West Ham eveneens geïnteresseerd is en met de speler zou hebben gesproken. Bayern zou op dat moment nog altijd 20 tot 25 miljoen euro verlangd hebben voor de Marokkaans international.

Volgens de laatste informatie van Plettenberg is Bayern nog altijd 'meer dan bereid' Mazraoui deze zomer te verkopen, maar verlangt de club nu minstens 20 miljoen euro. 'De afgelopen uren' zou er volop gesproken zijn met West Ham, waar zowel trainer Julen Lopetegui als technisch directeur Tim Steidten de oud-Ajacied graag zouden verwelkomen. Opvallend genoeg is Aaron Wan-Bissaka, speler van het eveneens nog altijd geïnteresseerde Manchester United, voor The Hammers 'het top-alternatief', voor Mazraoui.

