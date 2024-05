Frank Paauw reageert voor het eerst op vragen over vermeend uitsupportersverbod

Frank Paauw is geen voorstander van een landelijk verbod op uitsupporters, zo geeft hij aan in een interview met SBS6. De kersverse bondsvoorzitter van de KNVB liet in het verleden weten dat hij relschoppers én clubs keihard wilde straffen.

Paauw laat weten dat er geen landelijk verbod op uitsupporters gaat komen. Hij vertelt tegenover SBS6 dat hij in gesprek is gegaan met supporters om tot een oplossing te komen. “Het houdt ons allemaal bezig. Er komt absoluut geen structureel verbod op uitsupporters. Ik denk eerst dat we naar veel meer maatwerk moeten kijken. We kunnen de bonus-malusregelingen voor supporters nog veel beter benutten”, laat de politiechef van Amsterdam weten.

De andere twee kandidaten waren Hans Nijland en Jeanet van der Laan. Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen kreeg twintig stemmen. Van der Laan, oud-D66-politica ontving zeven stemmen. Paauw volgt Spee op, die in 2019 tot bondsvoorzitter werd benoemd. Spee moest wegens gezondheidsreden aftreden en wordt dus opgevolgd door Pauw.

Bekijk hieronder het het hele interview van Frank Paauw:

