Felle protesten krijgen geen gevolg: politiechef Frank Paauw nieuwe bondsvoorzitter KNVB

Frank Paauw is de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB, zo meldt de KNVB in een officieel persbericht. Maandagavond werd er door dertig van de 34 profclubs gestemd op wie de opvolger van Just Spee moest worden, en wat blijkt is dat Paauw al na één ronde de meeste stemmen heeft behaald. De politiechef kreeg 31 van de 58 (geldige) stemmen.

De andere twee kandidaten waren Hans Nijland en Jeanet van der Laan. Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen kreeg twintig stemmen. Van der Laan, oud-D66-politica ontving zeven stemmen. Paauw volgt Spee op, die in 2019 tot bondsvoorzitter werd benoemd. Spee moest wegens gezondheidsreden aftreden en wordt dus opgevolgd door Pauw.

Er was afgelopen tijd veel te doen over het bondsvoorzitterschap bij de KNVB. Het bondsbestuur schoof Paauw naar voren als nieuwe voorzitter, maar dat resulteerde tot felle protesten vanuit de voetbalwereld. Dat heeft te maken met zijn werk als hoofdcommissaris bij de Amsterdamse politie.

De bondsvoorzitter is de voorzitter van de vereniging KNVB. Samen met de directeur-bestuurder betaald voetbal (Marianne van Leeuwen) en de directeur-bestuurder amateurvoetbal (Jan Dirk van der Zee) vormt de bondsvoorzitter het bondsbestuur, dat verantwoording aflegt aan de bondsvergadering. Het bondsbestuur vertegenwoordigt de KNVB, waarbij de bondsvoorzitter dit vooral doet bij jubilea en internationaal. De bondsvoorzitter is tevens de voorzitter van de bondsvergadering, waarin onderwerpen worden besproken die het amateurvoetbal en betaald voetbal overstijgen en in gezamenlijkheid kunnen worden behandeld.