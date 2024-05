Wonder in Duitse play-offs: laatste Bundesliga-club in seizoen 2024/25 bekend na bizarre comeback

VfL Bochum heeft zich op krankzinnige wijze weten te handhaven in de Bundesliga. De nummer zestien van het hoogste niveau leek na de eerste play-off-wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf op weg naar degradatie, maar zette een absolute comeback in en zorgde voor een gigantische verrassing.

Düsseldorf, waar onder meer Jordy de Wijs en Vincent Vermeij actief voor zijn, won de uitbeurt met 0-3 en leek promotie zo goed als binnen te hebben. Bochum had een wonder nodig om zich te handhaven op het hoogste niveau. Na achttien minuten zette de ploeg van Heiko Butscher de eerste stap richting dat wonder door de openingstreffer van Philipp Hofmann.

De spits gaf de bezoekers hoop en zorgde na 66 minuten zelfs voor de 0-2, waarna niet veel later zelfs de 0-3 viel. Zo was de stand over twee wedstrijden weer helemaal gelijk. Tot aan minuut 120 werd er uiteindelijk niet meer gescoord, waardoor penalty’s voor de beslissing moesten zorgen. In die strafschoppenreeks, waarin oud-Vitesse-spelers Maximilian Wittek en Matús Bero geen fout maakten, zegevierde de Bundesliga-ploeg uiteindelijk met 5-6.

Door die krankzinnige comeback speelt Bochum volgend jaar dus andermaal op het hoogste Duitse voetbalniveau. St. Pauli en Holstein klein promoveren vanuit de 2. Bundesliga.

