Knotsgekke ontknoping in Bundesliga: Köln gedegradeerd, Union Berlin tovert Houdini-act uit de hoge hoed

1. FC Köln is zaterdagmiddag na vijf jaar gedegradeerd uit de Bundesliga De ploeg van trainer Timo Schultz moest winnen op bezoek bij FC Heidenheim, maar ging hard onderuit. Union Berlin heeft zich dankzij een knotsgekke slotfase wel weten te handhaven in de Bundesliga.

FC Heidenheim – 1. FC Köln 4-1

FC Köln zorgde vorige week nog voor uitstel voor executie door middels een indrukwekkende comeback een zwaarbevochten 3-2 zege op Union Berlin te boeken. Tegen FC Heidenheim zat het er voor Die Geißböcke echter geen moment in. Door twee treffers van Eren Dinkçi en een goal van Kevin Sessa stonden de bezoekers halverwege al met 3-0 achter.

Steffen Tigges deed na een klein uur spelen nog wat terug voor FC Köln, maar Jan-Niklas Beste schoot met de 4-1 het laatste beetje hoop van de Keulenaren aan flarden. Na een verblijf van vijf jaar op het hoogste niveau degradeert de ploeg dus weer naar de 22. Bundesliga.

Union Berlin – SC Freiburg 2-1

Door de gebeurtenissen bij FC Köln wist Union Berlin al vrij snel dat het niet direct zou degraderen uit de Bundesliga. Wel moest de ploeg winnen in Stadion An der alten Försterei, waarna het afwachten zou zijn op het resultaat bij VfL Bochum. SC Freiburg was vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij en wilde de wedstrijd winnen om Europees voetbal te halen. Het was echter de thuisploeg die halverwege de tweede helft op een 1-0 voorsprong kwam na een treffer van Benedict Hollerbach.

Vervolgens moest de ploeg billenknijpen en hopen op een positief resultaat bij Werder Bremen – Bochum. Union Berlin had in de omschakeling een uitgelezen kans om de wedstrijd te missen, maar in de tegenaanval was het voormalig PSV’er Ritsu Doan die voor de 1-1 zorgde. Het stadion viel stil, maar op een gegeven moment werd het team vooruit geschreeuwd door het publiek. In de blessuretijd kreeg Union Berlin een strafschop. Een doelpunt zou betekenen dat de ploeg zich zou handhaven in de Bundesliga. Kevin Volland miste de penalty, maar de rebound werd binnengeschoten door Janik Haberer.

Werder Bremen – VfL Bochum 4-1

VfL Bochum had aan een puntje genoeg om actief te blijven in de Bundesliga, maar had tegen Werder Bremen geen schijn van kans. Al na zes minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. De bezoekers waren wel op zoek naar de gelijkmaker, maar kregen een klein kwartier voor tijd de genadeklap toegediend.

In korte tijd wist Werder Bremen twee te scoren en was het verzet gebroken. Via Christopher Antwi-Adjei maakten de bezoekers nog een eretreffer, maar Romano Schmid maakte kort daarna de 4-1. Bij Bochum dacht men veilig te zijn, totdat men te horen kreeg dat in de extra tijd de 2-1 bij Union Berlin was gevallen. VfL Bochum is nu veroordeeld van het spelen van play-offs voor promotie/degradatie, waarin een ontmoeting met Fortuna Düsseldorf wacht.

