'Naïeve’ Maatsen gekraakt na Champions League-finale: ‘Hij is hem gewoon kwijt’

beleefde in de tweede helft een hoogst ongelukkige wedstrijd in de Champions League-finale tegen Real Madrid. De linksback, die afgelopen week te horen kreeg niet mee te mogen naar het EK, ging volgens Youri Mulder niet alleen in de fout bij de tweede tegentreffer van Borussia Dortmund. Volgens de analist verloor Maatsen doelpuntenmaker Dani Carvajal bij de corner waar de 0-1 uitviel uit het oog.

"Wat Real Madrid goed doet: alle corners die Kroos trapte, waren op Carvajal", begint Mulder in zijn analyse bij Ziggo Sport. "Ze weten namelijk: al die anderen worden gedekt door sterke verdedigers en Maatsen, misschien de minste kopper, verdedigt Carvajal."

"Carvajal heeft twee of drie keer op doel gekopt. Dat is dan toch wel iets heel professioneels dat ze goed uitgezocht hebben. Of het moet toeval zijn, maar dat lijkt me heel sterk", vervolgt Mulder zijn analyse. De voormalig spits van FC Twente en Schalke 04 is van mening dat Maatsen sneller had moeten reageren bij de openingstreffer. "Ja, tuurlijk. Hij is hem gewoon kwijt. Hij laat zich wegduwen en moet erbij blijven."

"Je ziet hier: Maatsen moet hem dekken", zegt Mulder als de beelden van de 0-1 nogmaals voorbijkomen. "Hij loopt al best laat naar Carvajal toe en krijgt dan op een gegeven moment een duwtje. Dan komt hij bij Füllkrug en is het moment voorbij. Het is een beetje naïef van Maatsen daar."

Volgens Mulder speelde Maatsen verder gewoon een degelijke wedstrijd. “Hij speelt toch gewoon 75 minuten lang een goede wedstrijd. Tegen PSV had hij ook een keertje balverlies, dus dit zit wel een beetje in zijn spel. Dan heb je het risico dat er een keertje een tussenkomt”, aldus Mulder. Collega-analist Van Basten is wat kritischer. “Als je kijkt naar de belangrijke momenten dan speelt hij een ongelukkige wedstrijd. Het is wat is en hier moet je van leren. Het doet pijn en het is niet leuk, maar het leven gaat verder.”

