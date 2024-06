‘Voormalig Ajax-pupil van Ten Hag concurreert met Matheus Cunha om transfer naar Man United’

Manchester United werkt achter de schermen hard aan het versterken van zijn selectie voor volgend seizoen. De Daily Mail meldt zaterdagavond laat dat de Engelse werkgever van trainer Erik ten Hag voor de voorhoede twee transfertargets heeft gesignaleerd: van Wolverhampton Wanderers en van West Ham United.

Cunha kende een sterk seizoen in dienst van Wolverhampton Wanderers, dat een jaar geleden vijftig miljoen euro overmaakte naar Atlético Madrid voor de diensten van de Braziliaan. In 32 wedstrijden in de Premier League was hij goed voor 12 doelpunten en 7 assists. Cunha speelde het gros van zijn duels, zeventien in totaal, als spits, maar draafde ook geregeld op als middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

Cunha, 25 jaar en elfvoudig international van Brazilië, heeft bij Wolverhampton Wanderers nog een contract tot de zomer van 2027. Daardoor zal Manchester United een forse transfersom moeten neertellen voor hem. Volgens de Daily Mail moet Cunha minimaal zeventig miljoen euro kosten.

Een andere optie voor United zou Kudus zijn. De rechtsbuiten werd vorig jaar door West Ham United voor 43 miljoen euro opgepikt bij Ajax en noteerde in zijn debuutjaar in de Premier League 8 doelpunten en 6 assists in 33 duels. Kudus werkte bij Ajax twee seizoenen samen met Ten Hag, van 2020 tot 2022.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erik ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars.