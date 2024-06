Mourinho bevestigt in video nieuwe club: 'Ik zie jullie zondag'

José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Fenerbahçe. De komst van de Portugese oefenmeester, die ook wel bekendstaat als The Special One, wordt bevestigd op het clubkanaal van de Turkse club. Het is nog niet bekend voor hoeveel jaar Mourinho tekent bij Fenerbahçe.

Het was een publiek geheim dat Mourinho aan de slag zou gaan bij de Turkse topclub. Voorafgaand aan de Champions League-finale, waarbij hij aanwezig was, vertelde de Portugees in gesprek met Sky Sports dat hij zijn zinnen had gezet op een overstap naar Fenerbahçe. In een korte video spreekt de Portugees de fans van de Turkse club toe. "Ik zie jullie morgen (zondag, red.), laten we onze reis samen gaan starten."

Artikel gaat verder onder video

De Portugees werd in januari ontslagen bij AS Roma en wordt bij Fenerbahçe de opvolger van İsmail Kartal, die de Turkse topploeg niet naar de landstitel heeft geleid. De Gele Kanaries eindigden in de Süper Lig als tweede, achter kampioen en rivaal Galatasaray. Bij Fenerbahçe staan de in Nederland geboren Ferdi Kadioglu en Jayden Oosterwolde onder contract terwijl ook oud-Ajacied Dusan Tadic en oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski uitkomen voor de Turkse grootmacht.