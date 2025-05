'Tadic tekent bij Ajax: terugkeer in de maak'

Een terugkeer van bij Ajax lijkt steeds reëler te worden. De aanvaller werd al langer in verband gebracht met een terugkeer en lijkt nu eindelijk zijn zin te krijgen. Volgens de Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu heeft Tadic zich deze week verbonden aan Ajax, waarmee een vertrek bij Fenerbahçe in de maak is.

"Tadic heeft getekend bij Ajax en wacht nu op Fenerbahçe", schrijft Sabuncuoglu op X. De afgelopen maanden kwam de journalist regelmatig met primeurs over Tadic. Zo wist hij in februari te melden welk aanbod Ajax zou hebben gedaan aan de veteraan: "Ajax deed het volgende voorstel: 'Kom één jaar spelen, neem daarna afscheid en treed toe tot onze technische staf", tweette hij toen.

In de winterse transferperiode werd Tadic al in verband gebracht met Ajax. Destijds schreven Turkse media dat voorzitter Ali Koç van Fenerbahçe duidelijk gemaakt zou hebben dat spelers met een aflopend contract, onder wie Tadic, slechts onder één voorwaarde mogen blijven: mits het kampioenschap binnengehaald wordt. Als Fener de titel pakt, is de club bereid om met spelers die een contractverlenging willen in gesprek te gaan. Zo niet, dan zou iedereen met een aflopende verbintenis mogen vertrekken.

Fenerbahçe won vrijdagavond met 1-4 op bezoek bij Basaksehir en na afloop werd Tadic gevraagd naar zijn toekomst. Ook kwam een eventuele rentree bij Ajax ter sprake. "Ik heb bij geen enkele club een contract getekend. Ajax is een belangrijke club voor mij, net als Fenerbahce, maar ik heb nog niet bij Ajax getekend. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt. Allereerst moet je respect hebben voor de club waar je voor speelt", zei de Serviër.

Tadic heeft respect voor Fenerbahçe

Tadic beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe, waarmee hij nog drie duels de tijd heeft om de achterstand van vijf punten op Galatasaray kan dichten. De focus ligt dan ook op het huidige seizoensslot. Eerder "En je moet allereerst respect hebben voor de club waarvoor je speelt", wist Tadic, die in de zomer van 2023 transfervrij de overstap maakte van Ajax naar Fenerbahçe.

Twee dagen later komt via Sabuncuoglu het nieuws naar buiten dat Tadic tóch zijn toekomst zou hebben verbonden aan die van Ajax. De voormalig speler van FC Groningen, FC Twente en Southampton lijkt voornemens bij Ajax zijn loopbaan af te sluiten. Vrijdag zei journalist Mike Verweij nog dat er nog zeker geen witte rook is.

'Ajax wil Tadic heel graag'

"In de Turkse media staat inmiddels al 23 weken, denk ik, dat Tadic inmiddels al rond is. Daar is absoluut geen sprake van", verzekerde de journalist van De Telegraaf. "Er moeten nu een heleboel puzzelstukjes worden gelegd bij Ajax en er zijn heel veel andere prioriteiten. Ik denk uiteindelijk dat Ajax hem weer heel graag binnenboord wil halen. Dat is dan waarschijnlijk om nog één jaar te voetballen en dan ook een rol te krijgen binnen de organisatie."

Tadic speelde in totaal vijf jaar voor Ajax en groeide daarin uit tot een van de succesvolste spelers van de club aller tijden. In 241 duels kwam hij tot 105 doelpunten en 112 assists. Hij won drie keer het landskampioenschap, twee keer de TOTO KNVB Beker en reikte in het seizoen 2018/19 tot de halve finale van de Champions League met Ajax. Daarin was Tottenham Hotspur over twee wedstrijden te sterk.

