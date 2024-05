'Droomtransfer naar Manchester City lonkt voor voormalig PEC-keeper'

Voormalig PEC Zwolle-keeper staat volgens BILD in de belangstelling van Manchester City. Bij de regerend kampioen van Engeland zou de sluitpost, die momenteel onder contract staat bij Werder Bremen, de opvolger moeten worden van zijn landgenoot , die de afgelopen jaren tweede keus was achter eerste keeper .

De inmiddels 28-jarige Zetterer werd vanaf de zomer van 2019 anderhalf jaar door zijn huidige werkgever uitgeleend aan PEC. In die jaren kwam de keeper tot in totaal 32 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij zeven keer de nul wist te houden. In de winterstop van het seizoen 2020/21 haalde Werder hem terug naar Duitsland, waar hij vanaf de bank moest toezien hoe de club degradeerde uit de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

Op het tweede niveau begon Zetterer vervolgens als basisspeler, maar moest hij zijn plek onder de lat in het najaar afstaan. Werder keerde binnen een jaar terug op het hoogste niveau, sinds oktober vorig jaar mag de voormalig PEC-doelman zich basisspeler noemen. In zijn contract is volgens bovengenoemde krant een ontsnappingsclausule opgenomen, waardoor Zetterer tot medio juni voor een beperkte transfersom is op te pikken.

Werder zou echter goede hoop hebben de keeper langer binnenboord te kunnen houden. Zijn concurrent Jiri Pavlenka, die hij afgelopen seizoen uit de basis wist te verdrijven, staat namelijk voor een zomers vertrek. Het contract van Zetterer loopt nog door tot medio 2027.

