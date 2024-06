Real Madrid wint vijftiende Champions League na benauwde zege op Borussia Dortmund

Real Madrid heeft de Champions League gewonnen na een 2-0 overwinning op Borussia Dortmund. De Madrilenen hadden het vooral in de eerste helft erg zwaar en mochten van geluk spreken dat ze met 0-0 de rust in gingen. Karim Adeyemi miste een aantal grote kansen en Niklas Füllkrug raakte de paal. In de tweede helft kwam Real Madrid beter in de wedstrijd en kwam het een kwartier voor tijd op voorsprong via Dani Carvajal. Dortmund hing hierna in de touwen en na een fout van Ian Maatsen besliste Vinicius Junior het duel.

Na de openingsshow van Lenny Kravitz en een verstoorde openingsminuut door supporters die het veld op kwamen rennen, kon de Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid eindelijk beginnen. Het was een bijzondere finale, omdat bij beide ploegen een clubicoon zijn laatste wedstrijd speelde. Marco Reus en Toni Kroos hangen beide hun voetbalschoenen aan de wilgen en wilden natuurlijk afscheid nemen met de ultieme prijs. Real was van te voren torenhoog favoriet, maar hier was niets van te merken op het veld in de eerste helft.

Artikel gaat verder onder video

Dortmund had een duidelijk strijdplan en loerde op de counter met de pijlsnelle Karim Adeyemi. Zo kreeg de buitenspeler na twintig minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd toen hij één op één ging met Thibaut Courtois, die zijn plek onder de lat weer overnam van Andriy Lunin. Adeyemi probeerde de doelman te omspelen, maar hij speelde de bal te ver voor zich uit waardoor de hoek te lastig werd. Enkele minuten later schoof Niklas Füllkrug de bal op de paal na een steekpassje van Ian Maatsen. Dortmund bleef de bovenliggende partij en was nog een aantal keer dichtbij een doelpunt via Adeyemi en een afstandsschot van Marcel Sabitzer. Real Madrid stelde hier vrijwel niets tegenover en mocht van geluk spreken dat het zonder schade de rust haalde.

Aan het begin van de tweede helft werd Real Madrid voor het eerst gevaarlijk toen Kroos een vrije trap bijna in de kruising krulde, maar Gregor Kobel had een fraaie redding in huis. Even later kreeg ook Dani Carvajal een mogelijkheid. De Spanjaard zag zijn poging van dichtbij geblokt worden door Maatsen. Real kwam in de tweede helft iets beter in de wedstrijd, al bleven de Duitsers de bovenliggende partij. Füllkrug was namens zijn ploeg dichtbij een goal toen hij met het hoofd de vuisten van Courtois raakte. Twintig minuten voor tijd kwam Dortmund met de schrik vrij toen Kobel een voorzet van Vinicius compleet verkeerd inschatte, maar gelukkig voor de Zwitserse doelman ging de bal net naast.

Even later was het dan alsnog raak voor De Koninklijke. Veteraan Carvajal dook bij een hoekschop bij de eerste paal op, verlengde de bal knap naar de verre hoek en bracht zijn ploeg zo op voorsprong in de Champions League finale. De tegengoal bleek een mokerharde klap voor Dortmund en het was wachten op de beslissing van Real Madrid. Jude Bellingham verprutste nog een megakans, maar na een grote fout van Maatsen kon Vinicius Junior het duel beslissen en deed dat ook. Dortmund leek nog even terug te komen in de wedstrijd toen Füllkrug de bal tegen de touwen kopte, maar hij stond buitenspel en dus ging de goal niet door. Real Madrid kwam verder niet meer in de problemen.

Zo droop Borussia Dortmund bedroefd af nadat ze met name in de eerste helft meer hadden verdiend, maar Real Madrid flikt het weer en wint de finale van de Champions League. De Madrilenen kunnen hun vijftiende Champions League gaan vieren en zo krijgt Toni Kroos zijn droomafscheid bij de club. Wellicht dat de Duitser helemaal in stijl afscheid kan nemen op het aankomende EK dat in zijn thuisland wordt gespeeld.

