Opvallend: José Mourinho geeft bij CL-finale plots steek onder water aan Erik ten Hag

José Mourinho heeft zaterdagavond rondom de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid een steek onder water uitgedeeld aan Erik ten Hag. De momenteel clubloze trainer, die op het punt staat aan de slag te gaan bij Fenerbahçe, stelt dat de Nederlander bij Manchester United niet het maximale uit heeft weten te halen.

Sancho staat zaterdag met Borussia Dortmund in de finale van de Champions League tegenover Real Madrid. De 24-jarige vleugelaanvaller wordt sinds januari gehuurd van Manchester United. Bij de Engelse grootmacht wist hij sinds zijn komst in 2021 van Borussia Dortmund niet aan de hoge verwachtingen te voldoen. Het grootste gedeelte van zijn periode bij Manchester United beleefde Sancho onder Ten Hag, vanaf de zomer van 2022 tot het begin van dit kalenderjaar.

Mourinho wordt zaterdag bij de Champions League-finale op Wembley tussen Borussia Dortmund en Real Madrid voor de camera van TNT Sports gevraagd naar het falen van Sancho bij Manchester United. “Natuurlijk maakt het joch fouten, maar wat duidelijk is: zijn manager heeft ook niet het beste uit hem weten te halen”, zegt de Portugese oefenmeester, waarmee hij een steek onder water uitdeelt aan Ten Hag.

“We kennen allemaal het talent van Sancho. We weten waartoe hij in staat is. Er bestaan geen twijfels over zijn talenten”, vervolgt Mourinho. “Als ik naar mijn eigen geschiedenis kijk, constateer ik dat het mij soms ook niet lukte met spelers. Soms begreep ik het DNA van spelers niet en kon ik hen niet helpen om de juiste groei door te maken. Soms hebben ze het talent, maar missen ze de mentaliteit die je graag ziet.”

