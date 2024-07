De Wit vindt razendsnel nieuwe club in Duitsland na vertrek bij AZ

is woensdagavond gepresenteerd als nieuwe aanwinst van VfL Bochum. De 26-jarige aanvallende middenvelder maakte eerder vandaag bekend na vijf seizoenen te vertrekken bij AZ en gaat zijn carrière dus een vervolg geven in de Bundesliga.

De Wit is dolenthousiast over zijn overstap naar de Duitse competitie. "Ik kan bijna niet wachten om hier bij VfL Bochum te beginnen en voor de fans in dit stadion te spelen," zegt Dani de Wit op de officiële website van VfL Bochum. "De club, de fans, het stadion - dat alles heeft me doen kiezen voor VfL. Ik heb al veel gehoord over de sfeer in het stadion, het is hier echt luidruchtig.

De aanvallende middenvelder geeft aan dat dat voor hem de perfecte combinatie is. “De toewijding vanaf de tribunes en het harde werken op het veld. Dat is waarvoor ik hier ben, dat is waar ik voor sta. Ik kijk er echt naar uit om het shirt van VfL te dragen. De Bundesliga is altijd een droom geweest, een van de topcompetities voor mij. Dit is het niveau waarop ik mezelf in de toekomst wil bewijzen. Ik zal alles geven om ervoor te zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen."

De Duitse club laat bij monde van sportdirecteur Marc Lettau weten blij te zijn dat de vroege interesse in De Wit zijn vruchten heeft afgeworpen. “Want we waren zeker niet de enige club die in hem geïnteresseerd was”, erkent hij. “Dani was de afgelopen jaren een van de absolute toppers in Alkmaar, zowel in de Eredivisie als in internationale bekercompetities.”

Volgens Lettau is De Wit een speler die het aanvallende spel van VfL Bochum gaat verrijken. “Dani zoekt de goal, is ook sterk in tackles en heeft een sterk kopspel. De fans kunnen uitkijken naar een doorgewinterde professional die ook indruk op ons heeft gemaakt met zijn competitieve mentaliteit."

Dani de Wit. Here until 2028. 📝



Buzzing to have you here in the blue and white! 💙🤍#meinVfL #HoiDani pic.twitter.com/u4JAh7RUNF — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) July 3, 2024

