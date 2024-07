AZ zwaait sterkhouder uit: 'Ik ga jullie ooit weer zien’

De wegen van AZ en scheiden na vijf seizoenen. De 26-jarige aanvallende middenvelder beschikte in Alkmaar over een aflopend contract en heeft besloten deze niet te verlengen. De Wit gaat dan ook transfervrij op zoek naar een nieuwe ervaring, zo maakt hij zelf bekend.

"Beste supporters, Dani hier. Dit was het dan, na vijf mooie jaren", aldus De Wit in een afscheidsvideo die gepost is door AZ. "We hebben veel mooie momenten samen gekend. Europese wedstrijden, Eredivisie-wedstrijden en bekerwedstrijden. Ik heb er echt van genoten. Hierbij wil ik jullie bedanken voor de fantastische tijd. De waardering die ik vanaf moment één heb gevoeld en die eigenlijk alleen maar meer en meer werd. Vanuit mij: bedankt voor alles. Ik ga jullie ooit weer zien."

Het vertrek van De Wit bij AZ kondigde zich al even aan. Zo sprak de middenvelder voorafgaand aan de slotwedstrijd van het afgelopen Eredivisieseizoen tegen FC Utrecht dat hij ervanuit ging dat die wedstrijd zijn laatste in dienst voor de Alkmaarders zou zijn. De middenvelder gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en mikt daarbij op het buitenland.

De Wit maakte in 2019 de overstap van Ajax naar AZ. De Alkmaarders betaalden destijds een paar miljoen voor de aanvallende middenvelder. In de afgelopen vijf seizoenen kwam De Wit tot 188 wedstrijden voor AZ, waarin hij 46 keer scoorde en 21 assists gaf. Tien van die doelpunten en drie van die assists gaf hij in 32 wedstrijden in het afgelopen Eredivisieseizoen. Na Vangelis Pavlidis, die de overstap maakt naar Benfica, is De Wit de tweede sterkhouder die deze vertrekt bij AZ.

