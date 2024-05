AZ-middenvelder keert na de zomerstop waarschijnlijk niet terug: 'Denk dat dit de allerlaatste zal zijn'

Komende zondag speelt naar alle waarschijnlijkheid met AZ tegen FC Utrecht zijn laatste wedstrijd voor de Alkmaarders. Het leek al een tijdje in de lucht te hangen, maar De Wit gaat ervan uit dat zijn laatste wedstrijd voor AZ al in de laatste speelronde van de Eredivisie is. Na 188 duels voor Alkmaar Zaanstreek gaat De Wit er hoogstwaarschijnlijk een punt achter zetten bij de huidige nummer vier van Nederland.

Op de vraag of de middenvelder na de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn laatste wedstrijd voor AZ heeft gespeeld, reageerde De Wit bij NH Nieuws. “Ja, daar ga ik wel vanuit. Je weet het nooit zeker, al helemaal nu er wat rare scenario's kunnen gebeuren. Misschien moet je dan nog wel door, maar ik ga ervan uit dat dit de allerlaatste zal zijn. Maar zolang er nog nergens een krabbel is gezet en er geen contracten zijn getekend, is het nooit zeker.”

“Het is dubbel. Het is een hele mooie periode geweest, maar ik merk ook wel dat ik toe ben aan iets nieuws. Een nieuwe uitdaging. Vijf jaar is voor een voetballer best wel lang. Dan ben je ook wel heel loyaal aan een club, daar ben ik best wel trots op. Maar op dit moment voelt het voor mij het beste om een nieuwe uitdaging aan te gaan. We moeten zien of die komt, want je ruilt AZ niet zomaar in”, besluit De Wit.

De wedstrijd van komende zondag is ook belangrijk voor de ranglijst. AZ staat vierde, maar het kan FC Twente nog voorbij op de ranglijst. Dan moeten de Alkmaarders wel winnen, en Twente moet in Zwolle punten verspelen. Het doelsaldo is in het voordeel van de Tukkers, maar het verschil is slechts één doelpunt.

