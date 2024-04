Vertrek van smaakmaker dreigt voor AZ: 'Hij wil wat anders, heb ik vernomen van het management'

is wellicht bezig aan zijn laatste maanden bij AZ. De aanvallende middenvelder heeft een aflopend contract en ‘wil eens wat anders’, zo heeft trainer Maarten Martens vernomen. Zelf houdt De Wit alle opties open.

De Wit was trefzeker in de laatste drie wedstrijden van AZ; zaterdag opende hij de score in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0). “Het is een goede en een belangrijke speler voor ons”, erkent Martens in gesprek met ESPN. “Maar wat ik vernomen heb is dat hij nog eens wat anders wil. Dat is ook wat ik van het management gehoord heb.”

Artikel gaat verder onder video

Martens hoopt De Wit bij de ploeg te kunnen houden. Zijn contract zal dan verlengd moeten worden. “Het spreekt voor zich dat wij zoveel mogelijk goede spelers ter beschikking willen hebben. Het is nog niet beslist, maar dat laat ik aan het management en Max Huibers. Die gaat daarover beslissen.”

Zelf zegt De Wit ‘geen idee’ te hebben waar zijn toekomst ligt. “Voorlopig speel ik zeker nog zeven wedstrijden bij AZ, daarna gaan we het allemaal zien. We hebben nog genoeg om voor te spelen en we zijn lekker bezig”, maakr hij duidelijk. “Ik heb oprecht nog geen idee. De laatste tijd is er niet met mij gesproken over een nieuw contract. Een transfer is dus een van de opties, maar ik speel nu bij AZ en we zijn lekker bezig.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'AZ neemt afscheid van 81-voudig international en heeft opvolger al in huis'

AZ neemt aan het eind van het seizoen afscheid van een basisklant, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde account AZAlerts.