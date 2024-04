AZ vrijwel zeker van Europa League na overwinning op NEC, ook Ajax juicht

AZ heeft zondagmiddag een kostbare overwinning geboekt op bezoek bij NEC. De Alkmaarders waren met 0-3 te sterk en zijn daardoor vrijwel zeker van (minstens) de vierde plek in de Eredivisie. NEC blijft zesde staan en Ajax hoeft de vijfde plek niet in te leveren. Het uitvallen van verdediger van Philippe Sandler met een hamstringblessure maakte de malaise compleet voor NEC.

Het gat tussen AZ en Ajax bedraagt negen punten met nog drie duels te gaan, terwijl AZ een veel beter doelsaldo heeft. De ploeg van Maarten Martens lijkt dus minstens de Europa League te gaan halen en mag nog dromen van de Champions League-voorronde. Nummer drie FC Twente heeft vijf punten voorsprong op AZ en beide clubs treffen elkaar volgende week. In die wedstrijd kan AZ het gat verkleinen tot twee punten.

Na de teleurstelling van de verloren bekerfinale wilde NEC een belangrijke stap zetten naar een direct Europees ticket. Door het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior (2-2) konden de Nijmegenaren de vijfde plaats weer overnemen, maar daarvoor moest de ploeg van Rogier Meijer winnen van AZ. De Alkmaarders staken de laatste weken echter niet in grootse vorm: na flinke nederlagen tegen Heracles en PSV won de nummer vier de laatste wedstrijd met een miniem verschil van RKC Waalwijk. Maarten Martens wijzigde zijn elftal daarom op de nodige plekken, terwijl bij de thuisploeg Bart van Rooij de enige opvallende afwezige was.

Wegens hamstringproblemen zat de 22-jarige back op de tribune, waar hij zag dat NEC enthousiast aan de wedstrijd begon. Al na tien seconden was Tjaronn Chery met een laag afstandsschot dichtbij de openingstreffer, maar Mathew Ryan reageerde attent op zijn poging. Even later was de Australische doelman echter niet bij de les toen hij een (getoucheerde) terugspeelbal oppakte en daarmee een indirecte vrije trap veroorzaakte. Deze spelhervatting werd door NEC verprutst en illustreerde daarmee een rommelige openingsfase. AZ had moeite met de enthousiaste druk van de thuisploeg, terwijl zij weinig balcontrole toonden, ballen eenvoudig verspeelden en elkaar meermaals in de weg liepen.

Philippe Sandler valt geblesseerd uit

Bij de openingstreffer van de Alkmaarders leek de NEC-verdediging ook niet goed op elkaar afgestemd. Na een paar korte combinaties verlengde Mees Hoedemakers onbedoeld de pass van Vangelis Pavlidis, waarna Dani de Wit eenvoudig kon binnenschieten. Met daarnaast kleine kansen voor Ibrahim Sadiq en Ruben van Bommel zaten de bezoekers even in een betere fase, maar door een gebrekkig baltempo hadden ze moeite om de verdediging van NEC te verrassen. In die verdediging moest de blessuregevoelige Philippe Sandler na een klein halfuur overigens afhaken wegens hamstringproblemen: Matthias Ross was zijn vervanger.

De Deense verdediger had in het restant van de eerste helft weinig te doen, want AZ liet het initiatief aan NEC. Waar de ploeg in de laatste vijf thuisduels telkens minimaal twee keer scoorde, konden de Nijmegenaren nu aanvallend geen vuist maken. Door een ogenschijnlijk gebrek aan tempo, creativiteit en voetballend vermogen was een kopkansje van Kodai Sano het enige wapenfeit van de bekerfinalist. AZ stelde daar bar weinig tegenover, maar liet zich in fysieke duels wel gelden. Kristijan Belic ging meermaals over de schreef, en ook Pavlidis liep kort na rust tegen een gele kaart aan.

Tien minuten later liet de spits zich echter in positieve zin gelden door de 0-2 binnen te krullen. Hij stapte in buitenspelpositie handig over de pass van Van Bommel heen, waarna Mees de Wit het leder nog net binnen kon houden. Vervolgens stopte NEC met verdedigen en schoof Hoedemakers de bal zo in de voeten van Pavlidis, waarna de Griek overtuigend raak schoot. Hoewel de ploeg van Maarten Martens voetballend niet kon overtuigen en veelvuldig in de achteruit moest, was het wel het meest dreigende team. Na een handige actie van Pavlidis teisterde Mijnans de vuisten van Cillessen, terwijl een schot van Sadiq voor hem een eenvoudige prooi was.

De slordige Nijmegenaren hadden ondertussen wel balbezit, maar kwamen in eerste instantie niet in de buurt van het doel van de tegenstander. In de slotfase probeerde de ploeg van Meijer nog wat te forceren, maar schoten van Hoedemakers en Chery vlogen rakelings over. Aan de overzijde wist Ernest Poku in de tegenaanval de marge nog verder uit te breiden voor AZ. De wedstrijd oogde uiteindelijk in vele fases meer als een subtopper in de derde divisie dan een subtopper in de Eredivisie. AZ mocht de drie punten bijschrijven, waardoor Europees voetbal zeker is en de hoop op Champions League-voetbal nog even levend blijft. NEC heeft nog een misstap van Ajax nodig om nog kans te maken op plaats vijf.