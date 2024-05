Pavlidis vertelt openhartig over moeilijke periode: 'Ik heb er een tijdje amper van kunnen slapen'

Als je hem dit seizoen ziet voetballen zou je het niet snel zeggen, maar heeft door de strijd om de topscorerstitel in de Eredivisie een tijdje geen oog dicht kunnen doen. Dat vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De doelpuntenmachine van AZ gaat momenteel aan de leiding in het klassement, maar met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong op PSV-aanvoerder slechts één treffer.

Pavlidis heeft inmiddels weer rust in zijn hoofd, maar begin dit kalenderjaar zat de strijd om de Willy van der Kuijlen-trofee hem vooral mentaal heel erg dwars. “Laat ik het zo zeggen… ik heb er een tijdje amper van kunnen slapen”, zo vertelt hij. Het begon na de thuiswedstrijd tegen Ajax en het bezoek aan Sparta Rotterdam, twee duels waarin Pavlidis niet tot scoren kwam. “Het maalde maar door mijn hoofd, ik kon aan niets anders denken dan aan het móéten scoren. Terwijl ik er al een stuk of twintig had gemaakt. Die druk, het sloopte mij.”

Het was voor Pavlidis reden om op een dag aan te kloppen bij technisch directeur Max Huiberts. “Ik zei: ‘Max, ik heb een probleem en jij moet mij helpen’. Ik vertelde wat er door mijn hoofd spookte, gaf mezelf bloot. En ongelooflijk maar waar: na zijn antwoord was alle last van mijn schouders gevallen. Ik ga niet zeggen wat hij exact vertelde, maar alles wat hij zei was raak. Max legde de vinger naadloos op de zere plek”, zo klinkt het. Dat het gesprek met de technisch directeur Pavlidis hielp, blijkt uit zijn prestaties in de wedstrijden die na Ajax en Sparta volgden. Hij scoorde nadien in alle wedstrijden, behalve tijdens het met 5-0 verloren uitduel met Heracles Almelo.

“Ik zei tegen mezelf: Pavli, geniet nou gewoon van dit seizoen. Maak het niet moeilijker dan het is. Want je weet nooit meer of je zo’n topseizoen als deze ooit nog zal meemaken”, vertelt Pavlidis. “In de volgende acht wedstrijden stond ik weer met een grote glimlach op mijn gezicht in het veld en was het plezier helemaal terug. En prompt scoorde ik in zeven van de acht duels.” Zo ook in de kraker tegen FC Twente, waarin Pavlidis voor AZ de winnende maakte en daarmee de strijd om plek drie nieuw leven inblies. Het verschil tussen FC Twente en AZ is nog maar twee punten in Tukkers voordeel.

