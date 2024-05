Perez trekt opvallende conclusie na AZ - FC Twente: 'Geen speler zou daar in de basis staan'

Volgens is geen speler van AZ of FC Twente een echte versterking voor PSV of Feyenoord. De analist stelt dat er een groot verschil is tussen de beste twee teams van dit Eredivisie-seizoen en de nummers drie en vier.

AZ en FC Twente namen het zondag tegen elkaar op, die wedstrijd eindigde in 2-1 voor de Alkmaarders. De analist vertelde bij ESPN dat het niveau van de individuele spelers hem (weer) tegenviel. “Het is de nummer drie tegen de nummer vier, maar welke speler zou de nummer een of twee kunnen versterken? Geen één”.

Artikel gaat verder onder video

Vooral het echt aangeboren talent ontbreekt volgens de Deense analist. “Ik vond veel spelers hard werken, veel rennen, maar ik zag weinig vernuft. Mijnans vind ik toch echt een lekkere speler, maar het is ook allemaal een beetje vrijblijvend. Ik zag niet iemand waarvan ik denk: die kan zomaar PSV of Feyenoord beter maken. Dat is toch wel jammer. Het was veel rennen als een kip zonder kop.”

Vangelis Pavlidis is momenteel topscorer van de Eredivisie met 28 doelpunten. PSV-spits Luuk de Jong (27 goals) en Feyenoord-spits Santiago Giménez (23) doen het op dat vlak minder. De Jong kreeg bovendien vier méér strafschoppen dan de Griek van AZ. "Hij (Pavlidis, red.) werkt hard, hij heeft veel goals gemaakt. Maar hij is niet beter dan Luuk de Jong. Waarschijnlijk ook niet beter dan Santiago Giménez. Dat zijn wel de namen waar hij de concurrentie mee zou moeten aangaan.” FC Twente-speler Gijs Smal maakt na dit seizoen bovendien de directe overstap naar Feyenoord. Ook spelers als Sem Steijn, Dani de Wit en Yukinari Sugawara kunnen dit seizoen goede cijfers overleggen, maar krijgen niet de complimenten van Perez.

Hoeveel spelers van AZ en FC Twente zijn een versterking voor Feyenoord of PSV? Laden... 40.6% 0, ik ben het eens met Perez 16% 1 22.2% 2 21.2% 3 of meer 288 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.