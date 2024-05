Voormalig directeur van NEC en RKC moet roerig NAC weer sturing geven

NAC Breda is dicht bij een akkoord met Remco Oversier om de nieuwe algemeen directeur te worden, meldt Voetbal International. De 41-jarige Brabander moet ervoor zorgen dat er een einde komt aan een stuurloze periode bij de Brabantse volksclub.

NAC is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om een algemeen directeur te vinden. Henk Valk stond even aan het roer in Breda, maar de topman van Philips liep zich stuk in de broeierige bedrijfscultuur in het Rat Verlegh Stadion. Volgens VI gooide Valk al na enkele maanden de handdoek in de ring, nadat geen van zijn op te pakken dossiers tot uitvoering was gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Oversier is momenteel directeur van spelersmakelaarsbureau SEG, waar hij te kennen heeft te geven afscheid te zullen nemen vanwege de voortvarende gesprekken met de Bredase club. Bij NAC ligt een langdurig contract klaar voor de Brabander. Oversier is overigens geen onbekende in de voetballerij. Zo was hij onder meer technisch directeur bij NEC Nijmegen, algemeen directeur van RKC Waalwijk en assistent-trainer bij Sparta Rotterdam.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vier Eredivisieclubs wachten zelfde soort ineenstorting als Vitesse: ‘Serieuze zorgenkindjes’

Net als Vitesse zijn er nog vier andere clubs in de Eredivisie die een ‘riskant beleid voeren’. Het zou gaan om FC Utrecht, NEC, FC Volendam en Fortuna Sittard.