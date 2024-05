Harde kern van Ajax ziet Onder 18 strijd om ticket voor Youth League verliezen

AZ Onder 18 mag zich wederom gaan melden in de Youth League. De talentvolle Alkmaarders rekenden, in een bomvol Sportpark de Toekomst, af met de leeftijdsgenoten van Ajax. AZ was met 0-2 te sterk in de landelijke finale van het Onder 18-kampioenschap.

AZ werd kampioen van de najaarscompetitie en Ajax van de competitie in het voorjaar, en dus troffen beide ploegen elkaar in de finale van het Onder 18-kampioenschap. De winnaar gaat dus naar de Youth League, het toernooi dat AZ in 2023 wist te winnen. Dit jaar werden de Alkmaarders via strafschoppen uitgeschakeld door FC Porto.

In een spannende wedstrijd, die zelfs een keer stilgelegd moest worden wegens vuurwerk op het veld, kwam AZ Onder 18 als winnaar uit de strijd. Kees Smit opende, zo’n tien minuten voor tijd, de score met een strak schot in de rechterhoek. Diezelfde Smit besliste de wedstrijd in de slotfase met zijn tweede van de middag.

Ajax Onder 18 kreeg steun van veel supporters. Veel fanatieke fans namen plaats op de tribune op Sportpark de Toekomst. Het leverde mooie beelden op die de Amsterdammers delen op X.

