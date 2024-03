Vitesse breekt pas in de tweede helft: AZ brengt degradatie stap dichterbij voor Arnhemmers

AZ heeft Vitesse zaterdagavond met groot gemak verslagen. Doelpunten van Dani de Wit en Vangelis Pavlidis bepaalden de einduitslag: 2-0. Zo verstevigt AZ de vierde plaats op de ranglijst, terwijl degradatie voor Vitesse steeds dichterbij komt.

AZ – Vitesse begon rustig. Er waren vanuit de Alkmaarse zijde meer kansen dan de tegenstander wist te creëren, maar tot een doelpunt kwam het niet. Wel was er een discutabel moment waarbij een goal afgekeurd werd wegens buitenspel. De door de VAR getrokken lijnen lagen vrijwel op elkaar, maar de beslissing bleef staan. Tot de rust bleef het 0-0, met slechts één kans voor Vitesse.

Na rust was het al snel 1-0, toen Dani de Wit zijn negende van het seizoen binnenkopte. Vitesse had weinig in de melk te brokkelen, al ontstond er via smaakmaker Anis Hadj-Moussa toch wat dreiging. Na een aantal kansen gehad te hebben, maakte ook Vangelis Pavlidis een doelpunt. De topscorer tikte in minuut 64 van dichtbij de 2-0 binnen op aangeven van invaller Myron van Brederode. Het was alweer zijn 24e competitietreffer van het seizoen.

Ruim tien minuten voor tijd was er een grote kans voor Dani de Wit om er nog een te maken, maar hij raakte, met behulp van keeper Eloy Room, de paal. In de rest van de wedstrijd lag het tempo zeer laag en gebeurde er erg weinig. De eindstand was dan ook 2-0.

Met deze eindstand blijft Vitesse op plek zeventien en dus onder de streep staan. AZ loopt weer wat uit bij Ajax, dat zondag speelt tegen PEC Zwolle. Aankomende midweek staat de volgende speelronde op het programma. Dinsdag speelt Vitesse thuis tegen Sparta Rotterdam en woensdag mag AZ afreizen naar Almelo voor de wedstrijd tegen Heracles.