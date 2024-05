Chris Woerts komt met fraai gebaar richting Vitesse en maakt donatiebedrag bekend

Sportmarketeer Chris Woerts heeft Vitesse een financieel steuntje in de rug gegeven, zo heeft hij vrijdag bekendgemaakt op sociale media. Woerts, een van de vaste gasten van Vandaag Inside, heeft een bedrag van vijfhonderd euro overgemaakt naar de Arnhemse club, aangezien hij vindt dat de supporters niet getroffen mogen worden door het wanbeleid van de club.

Vitesse verkeert in een uiterst penibele (financiële) situatie, waardoor de Gelderse club een crowdfunding is begonnen om betaald voetbal in Arnhem op de been te houden. Inmiddels heeft Vitesse al meer dan 830.000 euro opgehaald en worden alle verwachtingen overtroffen. De nummer achttien van de Eredivisie krijgt hulp van oud-spelers, supporters van andere clubs en veel buitenstaanders.

Een daarvan is sportmarketeer Woerts. Op sociale media schrijft de gast van Vandaag Inside, die in het programma regelmatig duiding heeft gegeven over de financiële situatie in Arnhem, dat hij de club enorm graag een steuntje in de rug geeft. In zijn geval gaat het om een donatiebedrag van vijfhonderd euro: "De beleidsbepalers mogen er dan een puinhoop van gemaakt hebben bij Vitesse, maar de club hoort behouden te blijven en trouwe supporters mogen hiervan niet de dupe worden", schrijft Woerts op X.

Vitesse is hard op weg om spoedig een miljoen euro op te halen, wat ook hard nodig is om de club in leven te houden. Trainer Edward Sturing kwam donderdag al met een boodschap voor de trouwe supporters van de Gelderse club: “Hallo Vitesse-supporters, de eerste dag van onze crowdfunding actie zit erop, en het is ongelofelijk. Vitesse leeft! Vitesse mag nooit verdwijnen. Namens Vitesse en namens mijzelf wil ik jullie bedanken voor alle steun", gaf de trainer aan.

